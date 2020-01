Entwarnung: kein Corona-Virus am Privat-Gymnasium Iserlohn

Iserlohn. Am Montagvormittag wurde am Privaten Aufbau-Gymnasium Iserlohn ein Verdachtsfall auf das Corona-Virus gemeldet. Ärzte entkräfteten den Verdacht.

Mit einem Großaufgebot reagierte die Iserlohner Feuerwehr am Montagvormittag auf den Verdacht, ein Schüler am Privaten Aufbau-Gymnasium Iserlohn, der vor rund zwei Wochen aus China nach Iserlohn zurückgekehrt sein soll, könnte mit dem Corona-Virus infiziert sein.

Während am Montag im Gebäude der University of Applied Sciences Europe (UE) die beliebte Winter-Universität ihren Auftakt nahm, ereignete sich nur wenige Meter entfernt unbemerkt davon ein Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei auf dem Campus-Gelände am Seilersee. Am nahe gelegenen Baumarkt hatten sich die Feuerwehrkräfte versammelt, um sich auf den möglicherweise notwendigen Einsatz vorzubereiten. Währenddessen wurden die Schüler der ebenfalls dort gelegenen Gesamtschule bereits aufgefordert, ihre Klassenräume nicht zu verlassen.

Nach ersten Informationen hieß es, ein Schüler des Privat-Gymnasiums zeige Symptome, die von dem in China ausgebrochenen Corona-Virus stammen könnten. Nachdem Ärzte den Jugendlichen begutachtet hatten, stellte sich der Verdacht als unbegründet heraus. Der Junge habe, so Feuerwehr-Sprecher Christopher Rosenbaum, keine Lungen-Symptomatik und keine weiteren Erkrankungen, die darauf schließen ließen, dass er mit dem Virus infiziert sei. Zudem stellte sich heraus, dass sein Aufenthalt in China bereits mehr als drei Wochen zurückliegt, also in eine Zeit fällt, in der der Virus noch nicht grassierte.

Die Feuerwehr hatte die Lage zunächst sehr ernst eingeschätzt, weil zunächst von grippe-ähnlichen Symptomen die Rede gewesen war, die zum Corona-Virus passten, und der Junge in China gewesen war. Die Kräfte hatten sich mit entsprechender Schutzkleidung ausgerüstet und auch ein Container mit entsprechender Ausrüstung war an den Ort gebracht worden. Die Polizei hatte die Feuerwehr bei dem Einsatz unterstützt, jedoch keine Straßen rund um das Schulgelände abgesperrt.

Gegen 11 Uhr am Morgen folgte dann die Entwarnung, die Feuerwehr konnte abrücken.