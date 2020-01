Entwarnung nach Corona-Verdacht

Foto: Michael May / IKZ

Iserlohn. Nachdem ein Schüler des Privaten Aufbaugymnasiums über Bauchkrämpfe, Fieber und Halsschmerzen geklagt hatte, bestand der Verdacht auf das Virus

Die Meldung verbreitete sich am Montagmorgen wie ein Lauffeuer. Ein 13-jähriger Schüler des Privaten Aufbaugymnasiums mit chinesischer Herkunft, der vor einigen Wochen in seiner Heimat gewesen ist, klagte über Bauchkrämpfe, Fieber und Halsschmerzen – Verdacht auf Coronavirus.

Nach gut einer halben Stunden konnten Gesundheitsamt und Feuerwehr allerdings Entwarnung geben. Es gebe keinerlei Anzeichen darauf, dass der Jugendliche mit dem Virus infiziert sei. Zudem sei er bereits am 7. Januar wieder aus China nach Deutschland eingereist, die Inkubationszeit sei damit überschritten. Außerdem habe er weder Kontakt zu Erkrankten gehabt, noch sei er in dem Risikogebiet gewesen.

Aufbaugymnasium wurde komplett abgeriegelt

Doch zuvor galt höchste Alarmstufe bei Feuerwehr, Rettungskräften und Ärzten. Mit einem Großaufgebot reagierte die Iserlohner Feuerwehr auf die erste Meldung, der 13-Jährige könnte mit dem Coronavirus infiziert sein. Feuerwehr und Polizei riegelten sofort die gesamte Schule ab. Auch die nahe gelegene Gesamtschule Seilersee, in der die Feuerwehr zunächst den Einsatz vermutete, forderte mit Lautsprecherdurchsagen ihre Schüler auf, die Klassenräume nicht zu verlassen. „Wir haben schnell für Transparenz gesorgt und die Lehrer- und Schülerschaft darüber informiert, dass es einen Verdachtsfall am Aufbaugymnasium gibt“, berichtete Schulleiter Daniel Asmuth.

Gegen 11 Uhr gaben Feuerwehr und Gesundheitsamt die Entwarnung. Foto: Michael May

Bei der Feuerwehr wurden hohe Schutzmaßnahmen ergriffen, die Einsatzkräfte, die direkt in Kontakt mit dem Jungen traten, trugen Masken, Schutzanzüge und Handschuhe. Das hinzugezogene Gesundheitsamt des Märkischen Kreises führte umgehend eine Fallanalyse nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts durch. Dabei konnte der Corona-Verdacht widerlegt werden. Der Junge habe, so der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Iserlohn, Christopher Rosenbaum, keine Lungen-Symptomatik und keine weiteren Symptome, die darauf schließen ließen, dass er mit dem Virus infiziert sei.

Virus grassierte zum Zeitpunkt des Aufenthalts noch gar nicht

Dazu komme, dass der Schüler im Rahmen seines Aufenthalts in China nicht im Haupt-Risikogebiet, der Provinz Hubei, gewesen sei oder Kontakt zu Erkrankten gehabt habe. Zudem liege sein Aufenthalt über drei Wochen zurück. Zu diesem Zeitpunkt habe das Virus in China noch gar nicht grassiert, schilderte Ursula Erkens, Sprecherin des Märkischen Kreises. Der Schüler wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Ärzte gehen von einer Magen-Darm-Erkrankung aus.

Gegen 11 Uhr gab es dann die offizielle Entwarnung von Seiten der Feuerwehr, die Abriegelung des Geländes des Privaten Aufbaugymnasiums wurde aufgehoben. Auch an der Gesamtschule Seilersee konnte der Unterricht wieder fortgesetzt werden. „In der verschobenen Pause haben wir noch einmal das Gespräch mit den Schülern gesucht, um keine Gerüchte entstehen zu lassen“, sagte Asmuth.