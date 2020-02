Er möchte im September da rein

Ein Wutbürger? Claudio Vurro schüttelt mit dem Kopf. „Nein, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen.“ Eigentlich wolle er eher das Gegenteil sein. Jemand der kommuniziert, Menschen verbindet, statt sie zu trennen. „In der Verwaltung gibt es viele schlaue Köpfe, deren Leistung geschmälert wird durch die Missgeschicke einzelner“, sagt er.

Dies will er ändern. Und mehr – und zwar als Bürgermeister. Im September will der 38-Jährige zur Wahl antreten. Er ist damit der erste Anwärter ohne Unterstützung einer Partei oder Wählergemeinschaft, der sich in Stellung bringt. Noch fehlen die notwendigen 250 Unterschriften und die Unterlagen dafür. Der Abholtermin am 10. März steht, am 16. Juli ist spätester Abgabetermin für „freie“ Kandidaten.

Claudio Vurro, geboren im italienischen Bari und seit dem sechsten Lebensjahr Iserlohner, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Familie ist ihm wichtig, bei einem großen Elektronikfachmarkt in der Iserlohner Innenstadt ist er Verkaufsleiter. Er fotografiert gerne, die Ergebnisse kann jeder bei Instagram sehen. Architektur, Landschaften, Tiere, das Töchterchen (drei Jahre alt), ein Australian Shepherd.

Die Räumung der Fabrik? „Das ist nicht Iserlohn“

Warum also Bürgermeister? Claudio Vurro spricht von zwei Schlüsselmomenten binnen der letzten Jahre. Da sei zum einen die angedrohte Räumung der Fabrik an der Oberen Mühle gewesen. „Ich hatte das Gefühl, da hat man die Leute im Stich gelassen“, meint er. Die Brandschutzmängel habe man zu spät erkannt, um dann „mit der Brechstange“ ein Szenario heraufzubeschwören, von dem er sagt: „Das ist nicht Iserlohn.“ Kein Miteinander. Keine Gemeinschaft.

Nicht zuletzt als sich in Menden vor einigen Wochen viele Iserlohner an der Suche nach der vermissten Lia beteiligten, habe er gesehen: „Die Gemeinschaft ist da.“ Und diese zu fördern, will er sich zur Aufgabe machen.

Der zweite Schlüsselmoment, erzählt er weiter, sei der Abriss der Parkhalle gewesen. „Ich bin überzeugt, Iserlohn braucht eine Mehrzweckhalle.“ Die Stadt habe mit dem eigentlich als Provisorium gedachten Bau zu lange weitergemacht, nicht frühzeitig genug nach einer Alternative geschaut. „Die Geschichte war endlich. Es hätte nicht so weit kommen dürfen.“ Der Bürgermeister hätte bei dem Thema „mehr Tempo“ machen sollen.

Claudio Vurro glaubt, bei all den Fragen, die auf die Stadt künftig zukommen, könne ein parteigebundener Kandidat und nach der Wahl Bürgermeister nicht gänzlich frei agieren. „Nur ein parteiunabhängiger Bürgermeister kann das vertreten, was der Bürger will.“ Ein Partei-Kandidat würde am Ende immer dem folgen, was die Partei will, ist er überzeugt.

„Werde 50 Prozent meines Gehalts spenden“

Als wichtigstes Thema hat sich Vurro das Thema „Sicherheit“ auf die Agenda geschrieben. Der Fritz-Kühn-Platz, der Volksgarten Letmathe, die Wege am Seilersee und andere Orte im Stadtgebiet. „Ich höre oft von Leuten, dass sie Angst an bestimmten Stellen haben.“ Seine Idee: Das Ordnungsamt solle mit privaten Sicherheitsfirmen kooperieren, damit kritische Plätze stärker kontrolliert werden.

Damit sich die Bürger schnell und unkompliziert über Veranstaltungen, Baupläne und Themen informieren können, will er eine neue Iserlohn-App ins Leben rufen. Ratssitzungen will er live im Internet übertragen lassen. „Transparenz ist mir wichtig“, sagt er. Als Bürgermeister wolle er dazu beitragen, dass so etwas wie die Abfindungsaffäre nie wieder geschehen könne. Auch die Sauberkeit der Stadt will Vurro verbessern.

Wenn er gewählt werde, verspricht er, würde er 50 Prozent seines Gehalts spenden. An Vereine und wohltätige Organisationen. „Mich kann man nicht kaufen, sondern nur wählen“, sagt er, ohne ins Detail gehen zu wollen.

Schillerplatz, Rathaus und andere anstehende Projekte – auch hier will er sich erst in den kommenden Wochen konkret äußern. Noch gestern sollten Homepage sowie Instagram- und Facebook-Auftritt zum Wahlkampf starten.

Seine Wahl-Chancen betrachtet Claudio Vurro als „sehr gut“: „Ich habe ein durchdachtes Wahlprogramm und ein großes Netzwerk. Und nah an den Bürgern war ich schon immer.“