Erinnerungen an Otto Reutter

Iserlohn. In einer Radiosendung am Mittwoch erinnert Peter Bochynek an den Unterhaltungskünstler Otto Reutter.

An den erfolgreichsten Unterhaltungskünstler der ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts, Otto Reutter, erinnert im 150. Geburtsjahr der Iserlohner ­Peter Bochynek – spezialisiert auf literarisch-musikalische Texte zum Freuen und Nachdenken – in der Radiosendung des Fördervereins Lokalfunk am Mittwoch, 14. Oktober, ab 21.04 Uhr.

Reutter besuchte die Volksschule und absolvierte eine Lehre als kaufmännischer Gehilfe. Seinen Werdegang beschrieb er später so: „Wollte zum Theater, Krach mit dem Vater. Kaufmann gelernt, heimlich entfernt.” Er war Künstler, Komiker, Liedermacher sowie Schauspieler und passte seine Arbeit immer den Ereignissen an. Wollte Trost und Freude auch in Zeiten der Entbehrung spenden. Reutter wurde von Alfred Fossil, Präsident der Internationalen Artisten-Loge, in der Grabrede gewürdigt: „Seine Arbeiten waren die Klassiker des deutschen Varietés, die eine Hochentwicklung dieses Zweiges deutschen Künstlertums eingeleitet haben.”