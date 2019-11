Erst mal mit Seitenradar statt teurem Mietgerät

Mit einem vorhandenen Seitenradarmessgerät und nicht, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, mit einem für 86.000 Euro pro Jahr zu mietenden Trailer (Anhänger) zur Geschwindigkeitsüberwachung soll gegen Raserei auf der Hans-Böckler-Straße und der Dortmunder Straße vorgegangen werden.

Das hat der Verkehrsausschuss einstimmig beschlossen, nachdem zuvor in der Diskussion die Sitzungsvorlage heftig kritisiert worden war. Denn dass auf den beiden und auch auf anderen Iserlohner und Letmather Straßen vor allem in den späten Abend- und Nachtstunden regelmäßig viel zu schnell gefahren wird, zog kein Politiker in Zweifel. Allerdings wurde das durch die Zahlen in der Drucksache nicht belegt.

Nur zehn von über 12.000 Fahrern mussten zahlen

So gab es, nachdem die SPD in ihrem Antrag Mitte Mai eine dauerhafte Geschwindigkeitsüberwachung auf den beiden Straßen gefordert hatte, zunächst bis zum 10. Oktober an verschiedenen Stellen auf der Hans-Böckler-Straße insgesamt zwölf Messungen stadtauswärts. Von den 8503 dabei erfassten Fahrzeugen waren 254 zu schnell und davon aber nur neun im Bußgeldbereich. Zwischen Mitte Mai und Ende September wurde zudem in Richtung Innenstadt sieben Mal gemessen. Dabei waren von 4035 Fahrzeugen 137 zu schnell, aber nur einer musste ein Bußgeld bezahlen.

Wie die Verwaltung dennoch in ihrer Vorlage zu dem Schluss kommt, dass als einer der Vorteile der Trailer-Anmietung die 86.000 Euro „durch die damit erzielten Einnahmen zu einem großen Teil refinanziert“ werden und kurz danach sogar noch einmal ausgeführt wird, dass bei „Geschwindigkeitsüberschreitungen auch Einnahmen erzielt“ werden, die zwar nicht beziffert werden könnten, gleichwohl die Verwaltung davon ausgehe, „dass eine Anmietung kostenneutral erfolgen kann“, erschloss sich den meisten Politikern nicht. „Das halte ich für sehr optimistisch“, sagte beispielsweise Nils Koschinsky (FDP), der aber aus eigener Erfahrung bestätigen konnte, dass nicht nur, wie vermutet wurde, während des dichten Berufsverkehrs gemessen worden war: Er selber sei nach einer Fraktionssitzung am späten Montagabend geblitzt worden.

Prange: Hans-Böckler-Straße ist kein Unfallschwerpunkt

Helmut Prange (CDU) kritisierte die vorgelegten Zahlen als „nichtssagend“. Der pensionierte Polizist betonte auch, dass es sich trotz der zwei schweren Crashs in der letzten Zeit auf der Hans-Böckler-Straße nicht um einen Unfallschwerpunkt handelt. Manuel Huff (Linke) schlug vor, zunächst noch mehrfach mit einem Seitenradarmessgerät dauerhaft über einen längeren Zeitraum die gefahrenen Geschwindigkeiten zu erfassen. Denn das liefere eben nicht nur den durchschnittlichen Wert, mit dem 85 Prozent der Autofahrer unterwegs seien. Auch sehr detaillierte Auswertungen seien möglich, auf deren Basis dann eben weitergehende Maßnahmen gegen die Raserei gezielt beschlossen werden könnten. Einstimmig wurde der Antrag angenommen, nachdem für den Vorschlag der Verwaltung zunächst bei zwölf Gegenstimmen nur drei SPD-Vertreter votiert hatten.