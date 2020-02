Erste Verbesserungen rund um Iserlohns Schillerplatz

Die Schillerplatzbrücke ist nun seit einiger Zeit Geschichte. Schmerzlich vermisst wird sie von Fußgängern, die aus Richtung Norden kommend über den Schillerplatz die Innenstadt erreichen wollen. Oder von denen, die sich in der Innenstadt aufhalten und etwas im Rathaus zu erledigen haben.

Erste Schritte zur Verbesserung der Situation sind unternommen worden. So ist der Treppenaufgang hinauf zu Karstadt etwa in Höhe Lange Straße/Sofienstraße inzwischen mit einer modernen LED-Laterne versehen worden. Die Leuchtmittel auf dem galerieartigen Weg entlang des Karstadtgebäudes, der Treppenaufgang und Schillerplatz verbindet, sollen eventuell noch verstärkt werden. Bürger hatten in diesem Bereich vor allem die Dunkelheit (Stichwort Angstraum) kritisiert. Auch die Beleuchtungssituation des angrenzenden Theodor-Heuss-Rings wurde nach Angaben von Stadtbaurat Thorsten Grote in dem Bereich punktuell verbessert.

Noch nicht umgesetzt worden ist eine Verbesserung der Beleuchtung auf dem Werner-Jacobi-Platz und der Fußgängerbrücke hinüber zum Nordengraben, die als wichtige Alternativroute zur abgerissenen Schillerplatzbrücke angesehen wird. Dort sollen die vorhandenen Laternen unter anderem erhöht werden. Grote sagte, dass die Umsetzung aber bevorstehe.

Am geplanten Treppenaufgangist noch etwas Geduld gefragt

Etwas Geduld ist noch beim geplanten Treppenaufgang hinauf zum Schillerplatz im vorderen Bereich des „Grabens“ gefragt, der durch den Abriss der ehemaligen Ladenzeile entstanden ist. Erst im Zeitraum März/April, so Grote, werde es dort losgehen. Außerdem sollen im „Graben“ Stellplätze entstehen. Die Wartezeit bedingt sich zum einen dadurch, dass zunächst das Gerüst an der Sparkasse in diesem Bereich abgebaut sein muss. Es stehen noch restliche Fassadenarbeiten aus. Und: Die in dem Bereich aufgespürten Schächte aus früherer Bergbauzeit sind noch nicht vollständig verfüllt. 500 Kubikmeter flüssiger Dämmbeton sind bereits eingebracht worden, so Grote, damit sei aber erst der Anfang gemacht. Danach könne mit dem Bau des Treppenaufgangs begonnen werden.

Und zeitlich parallel würde dann ein zusätzlicher beampelter Fußgängerweg über den Theodor-Heuss-Ring eingerichtet, leicht versetzt als Verlängerung des rathausseitigen Gehwegs der Nordstraße. Die Anlage soll mit den übrigen Ampeln in dem Gebiet getaktet werden, um den Verkehrsfluss nicht unnötig zu behindern.

Was ebenfalls noch aussteht, ist eine Fassaden-Reparatur und Dachabdichtung des Parkhauses entlang der Abrisskante. Wegen des provisorischen Charakters, so Grote, wolle man dort nicht unnötig viel Geld in die Hand nehmen, er kündigte aber eine optisch tragbare Lösung an, auch im Interesse einer weiterhin ordentlichen Belegung des Parkhauses. Die Maßnahmen würden vor der Auftragsvergabe stehen.

Untersuchungen im Umfeldder früheren Brücke

Und das Thema „Behelfsbrücke“? Eine Entscheidung über ihren Bau ist ja bekanntlich ausgesetzt worden, weitere Untersuchungen sollten aber angestellt werden, unter anderem in Form einer Fußgängerzählung im Umfeld der früheren Schillerplatzbrücke. Eine Zählung mit automatischen Systemen, so der Stadtbaurat, habe bereits stattgefunden, die Ergebnisse würden aber noch nicht vorliegen. Außerdem solle es noch ergänzende Handzählungen durch Studenten geben.