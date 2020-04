Erstes Iserlohner Opfer: 56-Jähriger an Corona gestorben

Iserlohn. Der Märkische Kreis hat eine Meldung bestätigt, nach der ein 56-Jähriger Mann aus Iserlohn durch Sars-CoV-2 gestorben ist.

Genaue Informationen liegen dem Märkischen Kreis noch nicht vor. Die Nachricht konnte Kreis-Pressesprecher Hendrik Klein aber bereits bestätigen: Danach ist ein 56 Jahre alter Mann aus Iserlohn in einem Krankenhaus an den Folgen einer Infizierung mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 gestorben.

Weil der Mann in einem anderen Kreis im Krankenhaus lag, liegen in Lüdenscheid dazu noch keine detaillierten Informationen vor. Man recherchiere selbst gerade, sagte Klein auf Anfrage des IKZ. In welcher Stadt oder in welchem Kreis der Mann gestorben ist, teilte Klein bislang nicht mit.