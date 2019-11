Iserlohn. Leichtverletzter nach Unfall in Sümmern

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ertappter Dieb tritt und schlägt um sich

Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Mendener Straße haben laut Polizeibericht am Donnerstag um 13.45 Uhr einen mutmaßlichen Ladendieb überwältigt. Der 31-Jährige hatte die Kasse passiert, ohne die mitgenommenen Lebensmittel zu bezahlen. Nachdem die Zeugen ihn ansprachen, wollte er flüchten, und als sie ihn im Eingangsbereich festhalten konnten, wehrte er sich mit Tritten und Schlägen. Zusammen brachten die Zeugen den Verdächtigen zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die fand bei ihm eine Dose Würstchen und zwei Dosen Cola-Mixgetränke. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls in Verbindung mit einer Körperverletzung.

Auf der Sümmerner Straße ist es am Samstag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Eine 32-Jährige wollte laut Polizeiangaben aus der „Kleine Straße“ auf die Sümmerner Straße abbiegen und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen. Der Mann konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Unfallfluchten mit Schäden in vierstelliger Höhe

Außerdem hat es am Wochenende mehrere Unfallfluchten gegeben. Am Freitagvormittag wurde ein Pkw eines 34-Jährigen auf dem Thiele-Parkplatz beschädigt, eine 53-Jährige, die ihren Wagen auf dem Mitarbeiterparkplatz des Elisabeth-Hospitals abgestellt hatte, fand Schäden an ihrem Fahrzeug, auf dem Parkplatz des Vatan-Marktes an der Barbarossastraße ist der touchierte ein Unbekannter das Fahrzeug einer 43-Jährigen und auf dem Parkplatz des „KIK-Textilmarktes“ am Karnacksweg hat ein unbekannter Unfallverursacher den Wagen einer 20-jährigen Iserlohnerin beschädigt. In allen Fällen entstanden Schäden in vierstelliger Höhe.