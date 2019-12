„Es fehlt in Iserlohn oft an Weitsicht“

Vor wenigen Tagen haben die Grünen Martin Isbruch als Bürgermeisterkandidaten vorgestellt. In unserer Zeitung äußert er sich erstmals ausführlich zu seinen Plänen.

In NRW gab es bislang erst drei grüne Bürgermeister, deutlich weniger als im konservativen Bayern. Warum wollen Sie einer der nächsten sein und was würde das den Menschen bringen?

Ich glaube, es gibt die Chance, dass 2020 weit mehr als drei dazukommen, weil die Zeit einfach reif ist. Die Leute sind heute weiter und die Gedanken, die wir Grünen seit 40 Jahren vertreten sind mittlerweile mehr in den Köpfen drin und auch die Dringlichkeit des entschiedenen Angehens gegen die Klimakrise wird mittlerweile breiter angenommen und ist den Menschen bewusst.

Sie haben als für Sie wichtigste Themen energetische Gebäudesanierung, Bauleitplanung und Mobilität genannt, was vielleicht nicht die Themen sind, die emotional mitreißen. Glauben Sie, dass Sie so die Stimmen der Menschen gewinnen können?

Emotionen sind doch dabei, wenn sie das Thema Mobilität nehmen. Die Leute wollen sich anders fortbewegen, zum Beispiel wenn die hiesigen großen Unternehmen ihre Mitarbeiter mit Pedelecs ausstatten und die Leute die Lokalpolitiker fragen, wie soll ich denn fahren, ich möchte auch anders fahren. Ein Bürgermeister muss da vorangehen. Und da ist mein Pfund die Glaubwürdigkeit.

Ist das Pedelec- oder das E-Roller-Thema nicht zu städtisch gedacht? Wir haben doch wahnsinnig viele Menschen, die pendeln hier und auf ihre Autos angewiesen sind . . .

Die Roller sind hier in Iserlohn ein Nischenthema, schon aufgrund der Topographie. Bei uns wird es die Verknüpfung anderer Verkehrsmittel sein, von Fahrrad und Bahn zuvorderst, weil wir ja an die Großstädte wie Hagen und Dortmund passabel angebunden sind und diese Anbindungen ausgebaut werden müssen. ÖPNV und Rad – in der Kombination macht das einfach Sinn. Wir werden im Bereich bis fünf Kilometer versuchen müssen, die Menschen aus dem Auto rauszubekommen, damit diejenigen, die tatsächlich darauf angewiesen sind, die Möglichkeit zum Fahren haben.

Von den UWG-Piraten hieß es mal, der Busverkehr müsste Sache der Stadt sein. Wenn man heute bei der MVG anklopfen würde, weil man das alles besser haben will, wird es aber wohl heißen, wir machen jedes Jahr 15 Millionen Euro Miese, besser geht es nicht . . .

Eine städtische Übernahme des Nahverkehrs würde für uns einen Vorteil bedeuten in Richtung Verhandlungen über die Verbundgrenze. Ich glaube aber nicht, dass uns dies von den grundlegenden Problemen befreien würde. Der ÖPNV wird ein Zuschussgeschäft bleiben, ob in Iserlohner oder Märkischer Hand. Einen direkten Einfluss zu gewinnen, hört sich zwar erstmal positiv an, aber man muss auch entsprechende Kompetenzen sicherstellen. Betriebsleitung, Verwaltungsrat, sie brauchen den Sachverstand dort. Die Diskussion hatten wir ja beim Marienhospital: Wie soll die Stadt etwas übernehmen, von dem sie nicht die fachliche Kompetenz hat.

Es scheint in Iserlohn den Grünen nicht gelungen zu sein, den Schwung der Fridays-Bewegung mitzunehmen. Wie wollen Sie das ändern?

Wir haben uns als Fraktion mit den Vertretern von „Fridays“ zusammengesetzt und nehmen das interessiert auf, auch den Forderungskatalog. Wir als Grüne haben aber ganz klar auch nicht vor, sie zu instrumentalisieren. Wir finden es gut, dass sie eigenständig Forderungen an die Politik erarbeiten und auch uns Grünen dabei mal in den Hintern treten. Letztendlich ist dann die Schwierigkeit zu sehen, was ist möglich, was bekomme ich umgesetzt.

Fühlen Sie sich als Lehrer, Mensch und Politiker manchmal ertappt von den Fridays-Leuten?

Ja, selbstverständlich. den perfekten Menschen gibt es nicht. Ich zitiere da gerne Robert Harbeck, der sagt: Wir müssen bessere Politik machen, wir brauchen nicht den besseren Menschen. Ich habe mal für 2018 mit dem Umweltbundesamt-Rechner meinen ökologischen Fußabdruck ausgerechnet, das waren 8,71 Tonnen CO2, im Schnitt sind es in Deutschland elf Tonnen. Bei Mobilität fast alles unterdurchschnittlich, weil ich Bahn und Rad fahre, keinen Flugurlaub mache, aber ich bin zum Beispiel kein Vegetarier. Das sind dann die Dinge, wo man ins Nachdenken gerät. Der Braten, muss das sein, was bestelle ich im Restaurant?

Es gibt Menschen, die sagen, die Fridays-Bewegung wird einen größeren Einfluss auf die Welt haben, als die 68er. Stehen wir mit den Wahlen 2020 vor einer Zäsur?

Ich hoffe. Da haben wir erlebt, dass es einige Jahrzehnte gedauert hat, bis die entsprechenden Leute in den Ämtern waren, zum Beispiel Joschka Fischer. Vielleicht wird das diesmal schneller gehen. Ich hoffe, die Bewegung geht weiter. Es braucht außerparlamentarischen Antrieb, ansonsten arbeitet die Politik nur vor sich hin. Politik braucht die Befruchtung aus der Bevölkerung.

Apropos Bevölkerung. Die Grünen haben da ja den Ruf einer Verbotspartei. Mit welchen Einschränkungen dürfen die Leute hier denn rechnen, wenn Sie ins Bürgermeisterbüro einziehen?

Ich frage mich immer, warum andere Parteien nicht als Verbotsparteien wahrgenommen werden. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie lange die CDU gebraucht hat, liebenden Männern oder Frauen das Heiraten eben nicht mehr zu verbieten. Eine freiheitliche Gesellschaft kann aber nicht ohne die Frage der Verantwortung gedacht werden, auch für die Zukunft. Es gehört dann zu einer demokratischen Gesellschaft dazu, dass man sich in den Aushandlungsprozessen darüber Gedanken macht, was können wir uns erlauben. Dazu gehört das Thema CO2-Ausstoß dazu. Ein Bürgermeister Isbruch will den Leuten auch nicht das Autofahren verbieten. Kann er auch nicht. Es geht darum, ein anderes Leben zu ermöglichen.

Was konkret bedeutet?

Dazu gehört zum Beispiel eine Struktur hier auf dem Innenstadtring, wo Menschen bereit sind, mit Rad oder Bus zu fahren. Wir haben eine Umgehungsstraße, die heißt A 46 und wir müssen weitestgehend den Autoverkehr von dem Ring runter bekommen. Ich denke, da können wir in Kombination mit der Schillerplatz-Umgestaltung und der Frage, was passiert am Rathausstandort, eine ganze Menge gestalten. Ich könnte mir zum Beispiel einen Ring vorstellen, der nicht mehr vier- sondern zweispurig ist, mit Platz für Radverkehr, der Aufenthaltsqualität bietet. Oder einen Marktplatz, der nicht vollgeparkt wird, sondern an dem man gerne sitzt und ein Eis genießt. Autofrei wird es hier nicht gehen, weil der Platz durch das Parkhaus untertunnelt ist. Meine Vorstellung sonst ist aber: Behindertenparkplätze ja, alle anderen runter.

Was fehlt ganz allgemein in Iserlohns politischer Landschaft und was könnten Sie da einbringen?

Ich glaube, es fehlt oft an einer visionären Weitsicht. Wo wollen wir hin? In den Ausschüssen erlebe ich häufig, dass über klein-klein diskutiert wird. Dass Konzepte auseinandergenommen werden, weil jemanden ein kleines Teilchen nicht gefällt. Denken Sie an das Parkkonzept Seilersee. Die Debatte um das Parkhaus hat das gesamte Verkehrskonzept durcheinandergewirbelt, so dass dort nachgesteuert werden muss.

Was würden Sie anders machen als ihr möglicher Amtsvorgänger. Wie würden Sie ihren Stil beschreiben?

Ich habe Einzelheiten mit Herrn Ahrens durchaus gemeinsam, nämlich dass ich erstmal zuhören und abwägen würde. Sicher muss aber auch mal eine Entscheidung her. Und dann muss der Bürgermeister das nach außen verkaufen. Ich glaube das hat zu wenig stattgefunden. Ein rein verwaltender Bürgermeister wäre ich sicher nicht.

Stichwort Erklären. Wie wollen Sie die Menschen denn erreichen?

Man muss zusehen, dass man streut. Mit dem Smartphone lassen sich heute leicht Videos erstellen, mit der Möglichkeit, zu bestimmten Themen Statements des Bürgermeisters unterzubringen. Stadt-Homepage, soziale Netzwerke. Die klassischen Medien sind ein wichtiger Faktor, aber darauf darf man sich nicht beschränken. Ich würde als Bürgermeister da hingehen, wo es sprichwörtlich brennt. Ich habe das in meinem Spezialgebiet Radverkehr erlebt, beispielsweise bei der Öffnung von Einbahnstraßen, dass Dinge angegangen wurden, aber nicht kommuniziert. Da würde ich mindestens eine Pressemitteilung erwarten. Ich würde da zum Beispiel mit dem Rad hinfahren und gemeinsam mit den Fachleuten erklären, warum wir das gemacht haben.

Gerade beim Thema Verkehr gibt es aber viel klein-klein. Wenn sie nun einmal da sind, wecken Sie natürlich eine Erwartungshaltung. Wenn Sie beim nächsten Mal dann nicht kommen, steigen Ihnen doch die Leute aufs Dach . . .

Das kann passieren. Aber wenn die Menschen Martin Isbruch wählen, dann weil sie wollen, dass im Bereich Mobilität was passiert. Aber klar, der Bürgermeister wird nie überall sein können.

Ich habe gelesen, Sie hätten das „Planspiel Börse“ für Lehrer gewonnen. Ich fürchte aber, auf den nächsten Bürgermeister werden deutlich größere Herausforderungen im Hinblick auf Wirtschaft und städtische Finanzen warten . . .

Ich habe nicht vor, das Vermögen der Stadt in Aktien anzulegen. Wir haben städtische Finanzen, die zu einem großen Teil davon abhängig sind, wie sind die Bundes- und Landesgesetzgebung gestrickt hinsichtlich der Auskömmlichkeit der Finanzierung der Kommunen. Dann müssen wir abwarten, was die Entschuldungspläne vom Bundesfinanzminister ergeben. Klar ist, man kann nicht alle Wünsche umsetzen. Es wird eine Priorisierung geben müssen. Wir werden sicher nicht über Jahrzehnte mit provisorischen Rathäusern leben und die Mitarbeiter auf verschiedene Gebäude verteilen können.

In Iserlohn gibt es viele Zulieferbetriebe, die Stimmung flaut ab. Glauben Sie, dass die Wirtschaft sich Sorgen machen muss?

Die Entwicklung zu anderen Mobilitätsformen hat die deutsche Automobilindustrie ein Stückweit verschlafen, teilweise auch bewusst verdrängt. Auch mit Hilfe von Lobbyarbeit in Berlin und Brüssel. Aber es gibt Unternehmen, die gehen schon die richtigen Schritte und ich glaube, dass gerade hier die Zulieferindustrie fit genug ist, da mitzugehen.

Wie würden Sie als Bürgermeister der Wirtschaft hier vor Ort helfen?

Nummer eins wäre, dass ich zuhöre. Klar muss aber auch sein, dass wir Grünen sehr vorsichtig sein werden hinsichtlich der Ausweisung neuer Gebiete, ob für Gewerbe oder Wohnen. Wir stehen dafür, den Flächenverbrauch massiv zurückzufahren. An der Stelle wird es sicher auch mal unterschiedliche Ansichten geben.

Stichwort Rathaus: Abriss und Umzug oder Verbleib am Standort – was wäre Ihre Präferenz?

Ich bin durchaus ein Fan des Rathauses. Vor allem ist es gut nutzbar. Es hat einen sehr guten Ratssaal. Klar ist, Statik, Brandschutz müssen beachtet werden, energetische Sanierung. Ein Rathaus der Zukunft muss weitgehend energieautark sein. Ich tendiere eher zu diesem Standort. Aber das müssen die Experten sagen, ob sich dort was machen lässt. Perspektivisch stelle ich mir einen ebenerdigen Eingang und einen ebenerdigen Schillerplatz vor. Das wäre der Wunsch. Ich finde es schwierig über andere Standorte nachzudenken, weil wir da Besucherströme komplett umlenken würden.

Können Sie der Verknüpfung Rathaus/Wissenscampus etwas abgewinnen?

Ich gerate oft ins Stocken wenn ich gefragt werde: Wissenscampus - was ist das? Ich habe den Eindruck, dass die Autoren der Papiere das selber nicht ganz wissen. Die Regionale hat Richtlinien vorgegeben. Neuansiedlungen von Firmen werden am Bahnhof nicht in nennenswertem Ausmaß geschehen können, weil dort die Flächen nicht vorhanden sind. Ich bin ein Freund von Synergien, aber es muss praktikabel sein.

Wenn ich Ihren Lebenslauf betrachte, sehe ich viel ehrenamtliches Engagement. Sind Sie einem Plan in Richtung Politik gefolgt?

Nein. Das ist anders gewachsen. Meine Eltern waren engagiert über die Kirchengemeinde. Es war für uns vollkommen normal, dass man irgendetwas macht. Ob das eine Gruppenleitung im CVJM ist oder später als Stufensprecher, dann in studentischen Gremien an der Uni, man setzt sich einfach ein für das, was einem wichtig ist. Ich hatte nie das Ziel Berufspolitiker.

Was sollten die Bürger noch über Martin Isbruch wissen?

Ich bin gerne draußen, zum Beispiel mit dem Stand-up-Paddling-Board auf der Ruhr. Ansonsten bin ich lokal verwurzelt, zum Beispiel in der Kirchengemeinde. Es ist immer wieder schön, dort auch mal ohne politische Themen sonntags einfach in Ruhe Kraft tanken zu können.