Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es gibt noch Karten für die Prunksitzungen

Die erste Prunksitzung beginnt am Freitag, 21. Februar, um 19.49 Uhr im Festzelt. Die zweite Sitzung folgt direkt am nächsten Tag, Samstag, 22. Februar, um 19.19 Uhr im Festzelt.

Der große Festumzug in Hennen startet am Sonntag, 23. Februar, um 13 Uhr an der Sparkasse in Hennen.

Die kleinen Narren feiern am Sonntag, 23. Februar, ab 14.30 Uhr im Festzelt.

Unter 02304/9769066 gibt es Karten, per E-Mail an karneval@kolbert.info oder online auf www.kolping-hennen.de. Abholung und Direktverkauf im Kirchenzentrum sonntags 11 bis 13 Uhr (26. Januar bis 16. Februar).