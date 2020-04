Experten sprechen über Corona

Iserlohn. FH startet heute kostenlose Streamings

Zum Semesterbeginn startet die FH Südwestfalen eine öffentliche Online-Vorlesung. Unter dem Titel Wohnzimmer-Uni gibt es Fachvorträge von Experten rund um das Thema Corona als 20-minütige Livestreams mit anschließender Diskussion. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten.

Den Auftakt bildet heute um 18.30 Uhr ein Beitrag von Prof. Dr. Christian Gawron zur von der Regierung geplanten Corona-App. Laut ARD-Deutschlandtrend wären aktuell nur 45 Prozent der Deutschen bereit, so eine App zu nutzen. Vorbehalte gibt es vor allem aufgrund des Datenschutzes und der Angst vor einer Überwachung.

Am 22. April spricht Prof. Dr. Stefan Lier über Lieferengpässe in Pandemie-Zeiten. Warum ist das Regal leer? Wie wird es wieder voll? Lier wirft einen Blick auf die globale Arbeitsteilung und Wertschöpfungsketten, zeigt warum Lieferketten abreißen und was helfen kann. Am 24. April geht es bei Prof. Dr. Bernhard Kirsch um die Übertragung der Viren und Schutzmaßnahmen.

Die Wohnzimmer-Uni sendet immer montags, mittwochs und freitags um 18.30 Uhr. Das vollständige Programm und den Link zu den Beiträgen gibt es unter http://wohnzimmer.fh-swf.de.