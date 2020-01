Drüpplingsen/Sümmern. Die Löschgruppen der Feuerwehr sammeln im Iserlohner Norden wieder ausrangierte Weihnachtsbäume ein.

Feuerwehr holt die Bäume ab

Die Freiwillige Feuerwehr Sümmern beginnt am Freitag, 10. Januar, um 16.30 Uhr im Bereich Dahlbreite mit der Straße Weideplatz und im Gebiet um die Uhlenburg vom Fasanenweg bis zur Lerchenstraße und am Samstag, 11. Januar, ab 9.30 Uhr folgt der restliche Ortsteil. Die Sümmerner werden gebeten, die abgeschmückten und von Lametta befreiten Bäume zu den oben genannten Zeiten an den Straßenrand zu stellen. Die genaue Straßenaufteilung kann auf der Facebookseite der Löschgruppe Sümmern eingesehen werden. Die Hausbewohner werden gleichzeitig um eine kleine Spende gebeten: In diesem Jahr kommen die Erträge dem Verein Flaschenkinder Iserlohn sowie der Löschgruppe Sümmern zugute.

In Drüpplingsen geht es am Samstag, 11. Januar, um 10 Uhr los. Die Löschgruppe fährt über verschiedene Routen durch den Ortsteil.