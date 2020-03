Flüssigbeton sorgt für böse Überraschung im Parkhaus

Iserlohn. Im Parkhaus am Schillerplatz in Iserlohn hat es eine unerwartete „Beton-Lieferung“ gegeben.

Eine Fuhre Beton gefällig? Eine sicherlich unerwünschte „Lieferung“ bekam am Dienstag die untere der drei Parkebenebenen des Parkhauses am Schillerplatz ab. Einige Kubikmeter hatten sich dort breit gemacht. Hintergrund sind die Arbeiten am benachbarten „Graben“ hin zur Sparkasse. Dort wird derzeit ein entdeckter alter Bergbauschacht mit Flüssigbeton verfüllt (wir berichteten).

Mutmaßliche Ursache für die Überraschung im Parkhaus: Dort hat es vor einiger Zeit eine Rammkernbohrung zur Untergrunduntersuchung gegeben. Vermutung ist es nun, dass sich der Beton unter Druck einen Weg durch das Bohrloch gesucht hat. Die Bohrstelle, so berichtete ein Mitarbeiter der Stadt, sei seinerzeit zwar mit einem Verschluss versehen worden, dieser habe aber offenbar nachgegeben – so dass der Beton freie Bahn hatte. Die Schachtverfüllung wurde sofort unterbrochen. Mit einem kompakten Radlager wurde der ausgetretene Beton im unteren Parkdeck geborgen und außerhalb des Parkhauses in einen Container verladen. Am Nachmittag sollte dann ein Saug- und Spülwagen anrücken, um vorsichtshalber Abläufe und im Boden befindliche Entwässerungsleitungen zu spülen, bevor dort eventuell eingetretener Beton aushärten könnte.

Wenn Beton ausgehärtet ist,soll gebohrt werden

Auswirkungen für die Baustelle: Die weitere Verfüllung bleibt unterbrochen. Sobald der Beton ausgehärtet ist, soll es Bohrungen geben, um festzustellen, wie erfolgreich die bisherige Verfüllung war. Dieser Arbeitsschritt, so die Information, habe ohnehin in diesen Tagen angestanden. Ein Statiker wurde zudem beauftragt, die Stelle des Zwischenfalls zu untersuchen. Sofern keine weiteren Probleme auftreten, soll auch das untere Parkdeck am heutigen Mittwoch wieder zur Verfügung stehen.