Frank Nobis’ Corona-Song erobert das Netz

Iserlohn. Aus einer Laune heraus hat der Iserlohner Dr. Frank Nobis einen Corona-Song gemacht. Der geht jetzt viral und ruft zu Spenden auf.

Musik gehört schon immer zu seinem Leben, er spielte und sang in jungen Jahren in einer Band, und auch heute noch schließt sich der Iserlohner Rechtsanwalt Dr. Frank Nobis gern in sein Musikzimmer ein und reagiert seine Stimmung an der Gitarre ab. Nicht selten lässt er dann auch sein Handy filmen und stellt den Song seinen Freunden bei Facebook vor.

Corona-Song vom Iserlohner Frank Nobis wird zum Internet-Hit Corona-Song vom Iserlohner Frank Nobis wird zum Internet-Hit

So auch am vergangenen Freitag, als er „nur zum Zeitvertreib“ den Pop-Klassiker „We Didn’t Start The Fire“ von Billy Joel auf dem Jahr 1989 in einen Corona-Song umtextete. „Innerhalb einer halben Stunden war der Text fertig“, erzählt der Iserlohner, für den die Aktion eigentlich nur als Spaß gedacht war. In dem Lied beschreibt Nobis die aktuelle Situation rund um das Virus, Hamsterkäufe und Ausgangssperren auf augenzwinkernde und auch kritische Weise. Mit der Reaktion, die dann aber folgte, nachdem er den Song auf seiner Facebook-Seite gepostet hatte, konnte der Hobby-Musiker nie und nimmer rechnen.

„Offensichtlich hat mein Text den Nerv der Menschen in der aktuellen Ausnahmesituation rund um die Coronakrise getroffen“, sagt Dr. Nobis. Und obwohl im Internet inzwischen einige „Corona-Songs“ kursieren, ging seine Veröffentlichung viral. Binnen nur weniger Stunden wurde der Song, den Nobis singt und auf der Gitarre begleitet, zum Netz-Hit, rund 40.000 mal geklickt und über 700 Mal geteilt. Radiosender riefen plötzlich an und interviewten Nobis zum Song. Und als sich dann auch noch ein Redakteur des Internet-Radiosenders „Radio Bob“ bei dem 55-Jährigen meldete und nach einer „richtigen Version“, also einer radiotauglichen Aufnahme des Songs fragte, waren Überraschung und Begeisterung groß bei dem musizierenden Strafverteidiger. „Also habe ich noch am selben Tag Kontakt mit Jan Zimmer von der Rock- und Popfabrik aufgenommen, und am Sonntag war der Song dank der Hilfe des Toningenieurs Sebastian Gröne im Kasten.“

Auch auf Plattformenwie Spotify veröffentlicht

An diesem Tag im Tonstudio entstand auch die Idee, die Popularität des Iserlohner Corona-Songs für wohltätige Zwecke in Zeiten der Virus-Krise zu nutzen. „Wir wollen damit kein Geld verdienen, sondern in der momentanen Coronakrise helfen“, erklärt Frank Nobis. Deshalb auch wird der Song nun neben Facebook und Youtube auch auf den gängigen Plattformen wie Spotify angeboten. Dazu war zwar ein gewisser bürokratischer Aufwand nötig, den nahmen Frank Nobis und seine Mitstreiter gern in Kauf, um in der Coronakrise mit ihrem musikalischen Beitrag ein bisschen helfen zu können.

„Alle Einnahmen, die wir nun aus dem Stück generieren, werden zu 100 Prozent an die Iserlohner Hilfsorganisation ,Iserlohn hilft (Corona-Quarantäne)’ rund um Martin Luckert, Svenja Finke und Sylvia Olbrich weitergeleitet“, erläutert Frank Nobis.

Neben den Einnahmen, die aus der Vermarktung über Streamingdienste resultieren, hat Nobis nun auch die professionelle Radioversion nebst einem kleinen Video auf seiner Facebookseite veröffentlicht und dort ein Spendenkonto eingerichtet. „Wir würden uns freuen, wenn jeder, der sich das Video anschaut, vielleicht einen Euro hinterlässt – oder gern auch mehr,“ erklärt Frank Nobis auch im Namen von Jan Zimmer und Sebastian Gröne. Bis zum Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, sind auf diese Weise bereits 3247 Euro gespendet worden. Dass sich schon so viel Gutes aus einer kleinen Idee am Freitagnachmittag im Kanzlei-Büro entwickelt hat, damit hatte Frank Nobis in seinen kühnsten Träumen nicht gerechnet: „Es sollte doch nur ein bisschen Satire sein.“

Das Corona-Song-Video gibt’s auf www.ikz-online.de.