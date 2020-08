Friedensplenum Iserlohn gedenkt Hiroshima-Opfern

Iserlohn. In Gedenken an den Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 75 Jahren, hielt das Friedensplenum Iserlohn eine Mahnwache ab.

75 Jahre ist es her, als im Zweiten Weltkrieg die US-amerikanischen Bombenabwürfe zunächst am 6. August die Stadt Hiroshima zerstörten und drei Tage später Nagasaki. Aus diesem Anlass hat das Friedensplenum Iserlohn am Donnerstag auf dem Alten Rathausplatz eine Mahnwache gegen den Atomtod am Hiroshima-Tag gehalten, um der Opfern zu gedenken und politisch nach vorne zu schauen.

Detlev Paul vom Friedensplenum erinnerte in seiner Ansprache an die Folgen, die der Abwurf der Atombomben mit sich brachte. „Fast 100.000 Menschen starben unmittelbar durch die immense freigesetzte Energiemenge. Die Hitzewelle ließ zum Teil Menschen nur als Schatten zurück.“ Später folgten Strahlenerkrankungen von Menschen, die das Inferno überlebt hatten. Bis zu 130.000 Menschen fielen den Spätfolgen zum Opfer. „Atomwaffen sind die verheerendsten Massenvernichtungswaffen. Eine Warnung der Bevölkerung vor dem Einsatz dieser Waffe erfolgte nicht“, erinnerte Detlev Paul weiter.

Um ein Zeichen zu setzen, legten sich die Teilnehmer der Mahnwache auf den Boden des Alten Rathausplatzes und ließen ihre Umrisse, beziehungsweise ihre „Schatten“ zurück, um auch nach der Mahnwache weiter an Hiroshima zu erinnern.

Als Teil der Friedensbewegung forderte das Plenum außerdem, alle Atomwaffen nach entsprechenden Verhandlungen zu demontieren. Zudem sollen die atomare Teilhabe Deutschlands beendet werden und die in Büchel stationierten US-Atomwaffen abgezogen werden. Außerdem forderte das Friedensplenum die Bundesregierung auf, den UN-Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen.