Fünf neue Coronafälle im Kreis – drei Personen wieder gesund

Kreis. 29 Coronafälle meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises aktuell.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet fünf neue Erkrankte: Drei in Menden und zwei in Balve. Aktuell gibt es somit 29 Corona-Infizierte im Kreis. Die Zahl der Kontaktpersonen steigt auf 105 Personen. Diese sind unter häuslicher Quarantäne. Im Gegensatz zu den Neu-Infizierten sind drei Erkrankte wieder gesund und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Drei Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Die Fälle verteilen sich wie folgt im Kreis: 8 Infizierte und 5 Kontaktpersonen in Menden, 6 Infizierte und 21 Kontaktpersonen in Iserlohn, 5 Infizierte und 39 Kontaktpersonen in Lüdenscheid, 4 Infizierte und 7 Kontaktpersonen in Plettenberg, 2 Infizierte und 9 Kontaktpersonen in Hemer, 2 Infizierte und 5 Kontaktpersonen in Balve, 1 Infizierter und 6 Kontaktpersonen in Altena, 1 Infizierter und 2 Kontaktpersonen in Kierspe, 3 Kontaktpersonen in Halver, 2 Kontaktpersonen in Meinerzhagen, 1 Kontaktperson in Nachrodt-Wiblingwerde und 1 Kontaktperson in Neuenrade.

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt Personen sich beim Hausarzt zu melden, wenn diese in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren und Symptome zeigen – beziehungsweise bei denen eine Vorerkrankung besteht. Ohne Anzeichen für eine Erkrankung sollte von einem Test abgesehen werden.

Das Gesundheitstelefon und die Telefonzentrale der Kreisverwaltung sind zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Aufgrund der hohen Zahl an Anrufern kann es allerdings zu Wartezeiten kommen. Der Kreis bittet um Geduld und Verständnis. Die Notrufnummer 112 ist ausschließlich für Notfälle gedacht. Sie sollte ebenso wenig wie die Polizei-Notrufnummer 110 nicht unnötig blockiert werden. Für Anfragen zum Coronavirus hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe unter der 116117 einen telefonischen Patientenservice eingerichtet. Das Gesundheitsministerium NRW hat ein Bürgertelefon zum Corona-Virus unter 0211/91191001 geschaltet. Das Gesundheitstelefon des Märkischen Kreises ist unter 02351/966-7272 von 7.30 bis 18 Uhr erreichbar.