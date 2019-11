Funktionierender Hubboden ist unverzichtbar

„127 Tage geschlossen“ oder „Rettet die Kleinschwimmhalle Hennen“ stand auf Plakaten am Infostand des Wassersportvereins Hennen am Samstag vor dem Rewe-Markt in Hennen. WSV-Geschäftsführer Udo Sonnenberg sprach von sehr großer Resonanz bei den Bürgern, die beispielsweise Karten mit Kommentierungen versehen konnten. Aber auch die Politik, so Sonnenberg, habe große Präsenz gezeigt, was er positiv bewertete. Weniger positiv sei die aktuelle Nachrichtenlage. So sei inzwischen davon auszugehen, dass die Reparaturen in der Kleinschwimmhalle erst Ende Januar abgeschlossen seien, aber auch das sei noch nicht sicher. Und die Verwaltung plane offenbar, den Hubboden auf einer bestimmten Höhe zu fixieren.

„Wir als Verein sollen eine Wunschhöhe angeben. Das lehnen wir aber ab“, sagte Sonnenberg. Für die unterschiedlichen Aktivitäten wie Anfängerschwimmkurse für Kinder bis hinein in den Erwachsenenbereich sei es zwingend notwendig, die Wassertiefe anpassen zu können. Die Kleinschwimmhalle Hennen müsse ihren Charakter als Mehrgenerationen-Bad behalten, das betonte auch der 2. Vorsitzende Christian Goos. Ein funktionstüchtiger Hubboden sei dazu eine Voraussetzung. Eine Fixierung könne nur eine zeitlich eng begrenzte Übergangslösung sein. Notfalls müsse die Hubtechnik komplett erneuert werden. Der WSV wie auch die DLRG und andere Nutzer wie der SC Hennen würden sich einfach mal eine stabile Phase wünschen, „in der wir für zehn oder 15 Jahre unsere Ruhe haben“, so Goos. Über Jahre habe die Stadt Iserlohn nur das absolut Nötigste gemacht, das räche sich nun. Insgesamt gebe es in der Kleinschwimmhalle immerhin 500 regelmäßige Nutzer, aktuell stünden 40 Kinder auf der Warteliste für die Schwimmkurse.