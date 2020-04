Gespräche und Vorlesen am Telefon

Iserlohn. Continue-Service

Der ehrenamtliche Dienst der Stadt Iserlohn „Continue“ bietet jetzt den Service „Vorlesen am Telefon“ an. Auf den Aufruf haben sich zehn Personen gemeldet, die gerne vorlesen möchten. Das Angebot richtet sich an Menschen, die alleinstehend sind und zurzeit aufgrund der Kontaktsperre keinen Besuch bekommen können. Neben dem Vorlesen der Tageszeitung, von Geschichten und Gedichten bieten diese telefonischen Kontakte auch Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und Austausch. Interessierte können sich unter 02371/217-2072 an Dörte Lauterbach wenden.