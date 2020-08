Kommen Sie in den Genuss der Iserlohner Bier-Vielfalt!

Iserlohn. Die Waldstadt-Brauerei, die „Wilde Ente“ und die Heimatzeitung laden 20 Leserinnen und Leser zu einer exklusiven Verkostungsaktion ein.

Für ein Sixpack reicht es zwar noch nicht ganz – die sechste Brau-Kreation aus dem Grüner Tal ist für Oktober vorgesehen –, aber auch schon jetzt kann sich sehen und vor allem schmecken lassen, was die Shakespeare Brewery seit dem Neustart mit der Waldstadt-Brauerei in Fässer und Flaschen füllt und regional vertreibt: Pils, Lager, Pale Ale, Vienna Red und ganz neu das Black Lager. In den Genuss dieser Vielfalt möchte die Heimatzeitung gemeinsam mit der Brauerei und der „Wilden Ente“ 20 Leserinnen und Leser kostenlos kommen lassen: Am Mittwoch, 26. August, gibt es für sie ab 19 Uhr in der In-Location am unteren Seilersee eine exklusive, gut zweistündige „Bier-Verkostung“.

Bier-Sommelier bereitet „Tasting-Zettel“ und Überraschung vor

Dabei wird es – selbstverständlich unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung – nicht einfach nur darum gehen, die neuen Sorten mal zu probieren: „Neben dem Geschmack werden auch Stil und Charakter der fünf Sorten im Mittelpunkt stehen“, erklärt Nathaniel Stott, Geschäftsführer und einer der zwölf Gesellschafter der Shakespeare Brewery, die sich in ihrer Braustätte an der Grüner Talstraße der komplett handgemachten Herstellung von klassischem Pils über Craft Beer bis zum saisonalen Spezialbier und Sonder-Editionen verschrieben haben. „Am besten ist es, wenn die Tester das immer erst selbst entdecken“, weiß Stott aus seiner Erfahrung als ausgebildeter Bier-Sommelier und wird entsprechende „Tasting-Zettel“ für Notizen und auch noch eine Überraschung mitbringen. Entdecken sollen die Leser dabei auch, dass ähnlich wie bei einer Verkostung von Wein auch bei Bier die Zunge eine besondere Rolle spielt. Und natürlich wird es jede Menge interessanter Informationen rund um die Geschichte und Herstellung geben.

Der Iserlohner ist ein Biermensch. Und vor allem Bier aus der Region zieht immer.“

Dass Nathaniel Stott die „Wilde Ente“, wo das Waldstadt-Pils ständig frisch aus dem Zapfhahn kommt, als Ort für diese besondere Aktion ausgeguckt und damit offene Türen eingerannt hat, kommt nicht von ungefähr: „Wir haben immer schon eine große Bierkarte“, berichtet Bernd Sommerfeldt. Der 29-Jährige, der im „VierJahreszeiten“ gelernt hat, hatte mit der Eröffnung der „Wilden Ente“ die Restaurant-Leitung übernommen und ist seit Jahresbeginn nun als gastronomischer Leiter für das „VierJahreszeiten“ und das Ausflugslokal verantwortlich. Während in den Hotel-Restaurants der Schwerpunkt mehr auf Wein liege, merke man in der „Wilden Ente“, dass „der Iserlohner ein Biermensch ist“, hat Sommerfeldt festgestellt. „Und vor allem Bier aus der Region zieht immer.“ Wenn man Gästen von der Waldstadt-Brauerei erzähle, ist die Bestellung eigentlich klar.

Da man vertraglich an keine der großen Brauereien gebunden sei, könne man den Gästen am Seilersee zudem auch immer wieder neue Sorten und eine große Auswahl anbieten. So waren in der Spitze schon mal 20 verschiedene Biere im Ausschank, darunter internationale (Schottland, Hawaii) oder mit besonderen Aromen wie Schokolade. Momentan wird beispielsweise auch ein „Liefmans“-Fass in der „Wilden Ente“ verzapft, bei dem geschmacklich Kirsche und Himbeere den Ton angeben. „Auf Eiswürfeln serviert ist das der Renner bei weiblichen Gästen“, sagt Bernd Sommerfeldt und ergänzt: „Das Thema Bier kannst du jedem schmackhaft machen.“

Auch für die passenden Leckereien wird gesorgt

Und das wird Nathaniel Stott am 26. August sicher gelingen, nicht nur mit Verweis auf die Kombinationsmöglichkeiten der vier Zutaten angesichts von neben dem Brauwasser 90 Malz-, über 200 Hopfen-, 3000 Brau- und unzähligen Wild-Hefe-Sorten. Es wird bei der Verkostung auch darum gehen, womit man die fünf Sorten aus dem Grüner Tal essenstechnisch gut kombinieren kann. Dazu passend wird es dann auch kleine Leckereien aus der Küche der „Wilden Ente“ geben. Na dann guten Appetit und Cheers!

So kommt man in den Genuss der fünf Sorten

Wer bei der „Bier-Verkostung“ am Mittwoch, 26. August, um 19 Uhr in der „Wilden Ente“ dabei sein will, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Waldstadt-Brauerei“, seinem Namen, Alter, Anschrift und Telefonnummer an gewinne@ikz-online.de oder eine Postkarte an den IKZ, Theodor-Heuss-Ring 4-6, 58636 Iserlohn.

Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Der Einsendeschluss ist am kommenden Mittwoch, 19. August, um 19 Uhr.

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Im Falle eines Gewinnes erklären sich die Teilnehmer mit der Namensnennung und der Berichterstattung in Wort und Bild einverstanden.