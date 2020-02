Foto: Michael May / IKZ

Amok-Alarm Großeinsatz wegen Amokverdacht an Iserlohner Gesamtschule

Iserlohn. Ein wohl wegen eines Defekts ausgelöster Amok-Alarm an der Gesamtschule Seilersee hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

An der Gesamtschule Seilersee in Iserlohn ist am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr der Amok-Alarm ausgelöst worden. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Etwa eine halbe Stunde später gab die Polizei Entwarnung, demnach soll es sich um einen Fehlalarm gehandelt haben. Genaueres zur Ursache ist noch nicht bekannt, es die Rede war zunächst von einem technischen Defekt.

Die Schüler wurden mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, in den Klassenräumen zu bleiben und ihre Handys auszuschalten. Neben einem Kriseninterventionsteam des Märkischen Kreises war ein Team aus Psychologen vor Ort, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Wie es zur Auslösung des Alarms kommen konnte, ist jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.