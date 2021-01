Großer Andrang auf Kesbern

Iserlohn/Kesbern Rodler nehmen mehrere Kilometer Anfahrt zum Rodeln in Kauf.

Mit dem neu gefallenen Schnee zeichnen sich idyllische Winterszenen in der Waldstadt: Am Bahnhof stehen mit Schnee bedeckte Fahrräder einsam und verlassen, und auf dem Vorplatz liefern sich ein paar Jugendliche eine kleine Schneeballschlacht. Auf dem Weg in die höher gelegenen Ortschaften legt sich ein Nebelschleier über die Straßen, die Sichtweite beträgt am Wixberg nur noch einige Meter. Den Schottischen Hochlandrindern und Schafen auf einer Weide dort macht das Wetter nichts aus, sie genießen seelenruhig ihr Futter. Viele Menschen trifft man hier und am Wanderparkplatz am Wixberg zu dieser Zeit nicht an.

Im Gegensatz dazu zeichnet sich in Kesbern ein ganz anderes Bild. Während am Anfang der Woche sich noch der eine oder andere einige Zentimeter mehr Schnee gewünscht hatte, und sich die Kinder Mühe gaben mit ihren Schlitten die Piste hinunter zu rodeln, hat die mehrere Zentimeter dicke Schneeschicht am Freitag mehr Spaß versprochen. „Es ist total schön hier, und es ist mal was Anderes außer immer nur Corona“, sagt Maria Mistakidou, die mit Kind und Neffen vor Ort ist. Eine Abwechslung vom tristen Corona-Alltag. So sehen das vermutlich viele, die sich im Schnee austoben und dafür auch von weiter weg anreisen. Die Autokennzeichen der zahlreich am Rande der Landstraße geparkten Autos geben Aufschluss darüber, dass nicht nur Iserlohner die weiße Pracht vor Ort nutzen. Egal, ob Hagen, Dortmund oder Unna: Die Schneepiste in Kesbern ist ein Publikumsmagnet.

Dennis Streuber ist mit seiner Familie aus Schwerte gekommen, um den Schnee zu nutzen. „Hier sind wir ja auf 400 Meter Höhe, in Schwerte nur auf 100 Meter. Daher haben wir zuhause gar keinen Schnee“, berichtet er. Er sei froh, den Schnee mit seinen Kindern nutzen zu können. „Die Kinder dürfen sich ja sonst nicht mehr allzu viel bewegen“, findet er.

Auch David und Maike Rennert haben mit ihren Töchtern Emily und Haily die 20 Kilometer lange Anreise in Kauf genommen. „Nach Winterberg können wir gerade ja leider nicht fahren“, stellt David Rennert fest. Die Eltern sind begeisterte Wintersportler, Ski- und Snowboardfahren gehört für sie zum Winter dazu. Daher versuchen sie, zumindest einmal im Jahr mit ihren beiden Töchtern auf die Piste zu kommen. Die sechsjährige Emily hat ihr Snowboard vor einem Jahr zu Weihnachten bekommen. Im Schnee sitzend macht sie sich für ihre erste Abfahrt bereit und schnallt sich das Board an die Füße, springt dami im Schnee herum, bevor sie die ersten Meter den Hang herunter fährt. Einem gefällt das aber gar nicht: Hütehund Willi bellt sofort auf, als sich die Sechsjährige zu weit entfernt. Nach Kesbern hat es die Rennerts aus persönlichen Gründen verschlagen. „Ich bin hier aufgewachsen und damals schon selbst hier immer runter gefahren“, erzählt Maike Rennert.

Ein so großer Andrang ruft auch das Ordnungsamt auf den Plan, das vor Ort kontrollierte. Sogar permanent überwachen wollen übrigens an diesem Wochenende der Märkische Kreis, die Polizei und die betroffenen Kommunen Meinerzhagen und Herscheid die Nordhelle. Der knapp 663 Meter hohe Berg hatte sich schon in den vergangenen Tagen großer, auch überörtlicher Beliebtheit erfreut, nachdem in Winterberg Parkplätze und Straßen gesperrt worden waren. Die Landesstraße 707 soll in beide Richtungen befahrbar bleiben, bei Überfüllung aber auch direkt gesperrt werden. Und bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung sollen auch dort Betretungsverbote ausgesprochen werden. Deswegen appellieren die Behörden vorsorglich und an die Vernunft der Menschen, die Nordhelle zu meiden.