Umwelt Großes Interesse an LED-Aktion

Iserlohn. Verbraucherzentrale hatte zum Tauschen geladen und bot außerdem Beratung an.

Schon als die Mitarbeiter der Verbraucherberatung ihren Stand aufbauten, standen die ersten Interessenten der „LED-Tauschaktion“ auf der Matte. Unter ihnen eine 84-jährige Seniorin, die ein helleres und stromsparendes Leuchtmittel mit nach Hause nehmen konnte und eine funktionstüchtige Glühbirne abgab. Sie war erstaunt, dass sie künftig die Hälfte einsparen kann. „Das war mir nicht bewusst“, sagte die Iserlohnerin.

„Eine tolle Aktion“, freute sich Andrea Pantel (63), die eine Energiesparlampe gegen eine LED-Leuchte austauschte. Lob für diese Informationskampagne hatte auch Jutta Dössler (66) parat, die eine Reflektor-Glühlampe aus dem Wohnzimmer mitbrachte und sich als Ersatz für diese für eine warmweiße LED-Lampe entschied. Gerne nahm sie auch Informationsmaterial zum Stromsparen mit.

„Wenn man Strom sparen kann, wechsele ich sie aus“

Doris Nenast (66) war im Auftrag ihrer Mutter vor Ort und zeigte sich überrascht, dass Energiesparlampen und LED genau so hell leuchten, aber deutlich weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Glühlampen. Alfred Puchalla (60) war bereits vor einem Jahr bei einer derartigen Beratung und hat dort ebenfalls gute Erfahrungen gemacht. Er hat Halogenlampen und will sie jetzt sukzessive austauschen und dazu beraten lassen, weil er in seinem Haus einiges sparen möchte.

„Ich bin seit 19 Jahren im Ruhestand und müsste eigentlich Bescheid wissen, aber ich komme gerne hierher, um mich auf den aktuellen Stand bringen zu lassen“, erklärte der frühere Elektriker Gerd Anton Becker (79). „Die alten Glühlampen sind angenehmer, aber wenn man Strom sparen kann, wechsele ich die jetzt aus.“

Diplom-Ingenieurin Birgit Stracke erläuterte, wie sparsam und trotzdem leuchtstark moderne LED-Beleuchtung ist. Er ließ sich eines Besseren belehren, dass es verschiedene Lichtfarben gibt, die entsprechende Raumatmosphäre schaffen: Warmweiß – eine gemütliche Atmosphäre für Wohn- und Schlafräume, Neutralweiß und Tageslichtweiß für Arbeitsräume. Innerhalb von zwei Stunden kamen 45 Interessierte aus verschiedenen Altersgruppen vorbei und ließen sich von der Energieberaterin der Beratungsstelle Iserlohn zum Tausch von Leuchtmitteln beraten. Für eine funktionstüchtige Glühbirne oder Halogenbirne gab es jeweils eine LED-Leute.

Verbraucher sind mittlerweile besser informiert

„Gerade in der dunklen Jahreszeit kann man die Leute gut für diese Thematik sensibilisieren“, betonte Diplom-Ingenieurin Petra Schaller, Klimaschutzbeauftragte des Märkischen Kreises. Bei der letzten Aktion seien die Leute mit Kartons voller alter Leuchtmittel gekommen. „Da haben wir 750 Birnen eingenommen.“ Mittlerweile seien die Verbraucher deutlich besser informiert und ausgestattet

Abfallberater Bernd Oberle erläuterte, wie die alten Leuchtmittel zu entsorgen sind: „Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können an den kommunalen Wertstoffhöfen kostenfrei abgegeben werden. Und LED-Lampen gehören in die E-Schrott-Sammelstellen der Städte.“

Eine ausführliche Energieberatung, wahlweise in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale am Theodor-Heuss-Ring 5, aber auch im eigenen Zuhause, können Verbraucher jederzeit unter 02371/21941-05 oder unter www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung vereinbaren.