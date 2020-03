Haus Seilersee: Interesse? Machen Sie ein Angebot!

Iserlohn. Beim Trödelmarkt im Haus Seilersee wurde fast alles verkauft – von Tellern über Jade-Kunst bis hin zu Küchengeräten

Seit einigen Minuten steht Günter Buß nun schon vor einem Jade-Kunststück, das in einem der hölzernen Regalfächer steht. Immer wieder nimmt er es in die Hand und überprüft es ganz genau. Doch erst einmal stellt er es wieder zurück. Er dreht noch mal eine Runde durch den ehemaligen Speiseraum im Haus Seilersee, in dem an diesem Tag etliche Gegenstände zum Verkauf stehen. Vasen, Teller, Kleiderbügel, Küchenmaschinen, Spiegel: Sämtliche Überbleibsel aus vergangenen Zeiten sollen nach Möglichkeit heute einen neuen Besitzer finden – um hier Platz zu schaffen für etwas Neues. Für was genau, das wird die Zukunft zeigen.

Günter Buß hat sich eine Jade-Skulptur gekauft, Marc Uhrmacher sich gleich mehrere Lederstühle gesichert. Foto: Michael May

„Wir werden uns die verschiedenen Konzepte der Interessenten vorlegen lassen“, sagt Petra Erdmann von der Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke. Die Stadt, die seit November 2019 wieder Eigentümer der Immobilie ist, strebe auf jeden Fall einen Gastronomie-Betrieb an (wir berichteten). Doch damit sich entsprechende Interessenten überhaupt einen Einblick von der Immobilie verschaffen können, muss das Gebäude zunächst freigeräumt werden. „Es wäre aber zu Schade, wenn alles einfach im Container landen würde“, sagt Petra Erdmann. Deswegen hat die Stadt einen Trödelmarkt iniziiert, dessen Einnahmen der Kinder- und Jugendarbeit in Iserlohn zu Gute kommen.

Günter Buß zieht es immer wieder zur grünen Skulptur. Sie scheint es ihm angetan zu haben. Erneut nimmt er sie aus dem Regal, doch dieses Mal stellt er sie nicht zurück. Gezielt geht er auf eine der Mitarbeiterinnen der Stadt zu, die hier die Verhandlungen führen. „Was wollen sie dafür haben“, fragt er. „Sieben Euro.“ Günter Buß zögert kurz, dann greift er zum Portemonnaie. Gekauft.

Die ersten Besucher stehen schon um 9 Uhr vor der Tür

Überall im Haus Seilersee wechseln Dinge den Besitzer. Hinter der Theke werden „Iserlohner“-Gläser verkauft, im kleinen Gastraum sichert sich ein Mann Feuermelder und im Eingangsbereich laufen gerade die Verhandlungen um ein paar Stühle. Schon gegen kurz vor 12 leeren sich die einzelnen Räume sichtlich, dabei sollte der Trödelmarkt erst um 11 Uhr starten. Aber: „Die Ersten standen schon um 9 Uhr vor der Tür. Um halb 11 haben wir dann geöffnet“, berichtet Petra Erdmann. Einige sind auch nur gekommen, um einfach mal einen Blick in das Haus Seilersee zu werfen, die meisten allerdings wegen des Trödelmarktes

So wie Petra Abert, die eine große gelbe Kiste vor sich herträgt. Eigentlich hatte sie – aufgrund des mongolischen Restaurants, das zuletzt hier betrieben wurde – auf eine große Buddha-Figur gehofft. Am Ende sind es „nur“ Teller und Schüsseln geworden. Marc Uhrmacher hingegen hat sein Ziel erreicht. Er hatte es auf die braunen Lederstühle des Restaurants abgesehen – sechs Stück hat er für 45 Euro ergattert. „Die kommen ins Esszimmer“, erzählt er, während er die Stühle in Richtung Auto trägt.

Die Schilder mit der Aufschrift „Interesse? Machen Sie ein Angebot“ hängen zwar noch, doch eigentlich ist kaum noch etwas da. Fast alles ist verkauft. Petra Erdmann ist überwältigt: „Das haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet.“ 1506 Euro sind am Ende des Tages in der Kasse.