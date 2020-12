Heidebad Iserlohn: Fassade hat ein neues Graffiti

Iserlohn Graffiti-Künstler Stefan Dressler hat das neue Graffiti am Heidebad gestaltet. Gefördert wurde das Projekt durch den Heimatscheck.

Rund vier Wochen hat Graffiti-Künstler Stefan Dressler an seinem Kunstwerk gearbeitet, teilweise abends bei Scheinwerferlicht. Jetzt ist es endlich fertig und zieht die Blicke auf die Außenfassade des Heidebads, das farbenfroh in neuem Glanz erstrahlt. Das alte Graffiti war nach rund 15 Jahren ausgeblichen und hatte für viele Mitglieder des Schwimmverein Iserlohn 1895 (I95) auch seinen Reiz verloren, teilweise sogar für Kritik gesorgt. In vielen Gesprächen hatte sich daher seit 2017 die Idee entwickelt, die Fassade neu zu gestalten und mit Motiven aus der Umgebung aufzufrischen.

Es entstand eine Liste mit 30 möglichen Motiven aus Heide und Hombruch, die mit verschiedenen Graffiti-Künstlern diskutiert wurden. Überzeugen konnte im Mai 2020 schlussendlich Stefan Dressler, der seit mehr als 30 Jahren als Graffiti-Künstler in Iserlohn aktiv ist. „Ich hatte am Anfang erstmal gar keine Idee, wie ich das umsetzen soll, da war wirklich nichts in meinem Kopf“, gesteht der Künstler bei der offiziellen Vorstellung des neu gestalteten Graffiti am Dienstagvormittag. Doch dann sind die Ideen gekommen, die er zunächst am Computer umsetzt und damit einen ersten Eindruck gewinnt, wie es zum Schluss aussehen wird. Im Mittelpunkt des Graffiti steht der Schriftzug Heidebad, umrahmt von Schwimmszenen aus dem Schwimmbad. Außen sind das Martin-Luther-King-Haus, die Pfarrkirche St. Josef, das Gemeindezentrum der Freien Evangelischen Gemeinde und die Salam Moschee zu sehen sowie das Gebäude von Schlüter-Systems und die Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf.

„Wir waren sofort begeistert von dem Entwurf“, sagt Ralf Brinkschulte, Geschäftsführer des I95. Die Resonanz sei ebenfalls bislang positiv ausgefallen. Bereits vor Vollendung seien Bilder des unfertigen Kunstwerkes in den Sozialen Medien kursiert, und der Geschäftsführer habe viele Passanten beobachtet, die stehen blieben und die Bilder auf sich wirken ließen.

Eine Deadline hatte es für das Projekt ebenfalls gegeben. Bis spätestens zum 31. Dezember hätte es abgeschlossen werden müssen, denn mit dem Projekt hatte sich der I95, mit Hilfe von Birgit König aus dem Ressort Kultur der Stadt Iserlohn, für die Förderung durch einen „Heimatscheck“ beworben. Es ist einer von zwei Heimatschecks, die die Stadt Iserlohn in diesem Jahr bekommen hat.

Damit Stefan Dressler die Gebäude und Wahrzeichen im Graffiti abbilden durfte, mussten die Objektverantwortlichen ihre Zustimmung erteilen, was sie ohne zu zögern taten. Von dem Endprodukt sind auch sie begeistert, wie sie schriftlich mitteilten, da eine Veranstaltung zur Enthüllung des Werks unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich war.

Dr. Sandra Hertel, Leiterin des Stadtmuseums, hat das Projekt gerne mit der Genehmigung des Bildmotivs unterstützt und freut sich, dass das Barendorf als eine Attraktion des Stadtteils Heide-Hombruch in das Graffiti mit aufgenommen wurde. Auch die Objektverantwortlichen der vier Gotteshäuser freuen sich darüber, dass sie bedacht wurden. Werner Spill, Mitglied des Gemeindeleitungsteams der Gemeinde St. Josef, findet die Idee gelungen: „Vier Gebäude für ganz unterschiedliche Gruppen der in der Heide wohnenden Menschen, getrennt dargestellt und dennoch zusammenfassend eine Abbildung der Anwohner-Gemeinschaft.“ Dass auch das „Kinghaus“, dessen 50-jähriges Bestehen groß gefeiert werden sollte, abgebildet wird, freut auch Frank Strobel, Presbyter der evangelischen Maria-Magdalena Kirchengemeinde. Mohammad Sadiq Nasir, der Vorsitzende der Ahmadiyya Muslim Jamaat Iserlohn schreibt: „Das ist ein wunderbares Zeichen des freundschaftlichen Miteinanders, der Toleranz und der Offenheit, die wir in Iserlohn im Allgemeinen und in der Iserlohner Heide im Speziellen erleben dürfen.“