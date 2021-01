Heimische Piloten sterben bei ungeklärten Flugunfällen

Iserlohn. Das Sturmtief „Sabine“ hält die Feuerwehr im Januar in Atem. Im August kommen Ultraleicht-Piloten bei Flugunfällen ums Leben.

Das Sturmtief „Sabine“ trifft Iserlohn Anfang Februar und hält die Feuerwehr in Atem. Die Böen entwurzeln über das gesamte Stadtgebiet verteilt zahlreiche Bäume. Einsatzkräfte sperren deshalb die Mühlenstraße und den Forellenweg in Drüpplingsen sowie den Sturmweg in Kesbern.

Am Abend stürzt ein Baum auf die Oberleitung der Bahnstrecke entlang der Karl-Arnold-Straße, die daraufhin absackt und eine Abellio-Bahn trifft. Beim Kontakt der spannungsführenden Kabel mit dem Zug bilden sich Stichflammen. 15 Passagiere kommen mit dem Schrecken davon, müssen aber aus Sicherheitsgründen zunächst in der Bahn bleiben und werden von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht. Die Deutsche Bahn hat wegen der Extremwetterlage den Regionalzugverkehr in NRW eingestellt.

Wegen Verkehrsbehinderungen bleiben etliche Schulen geschlossen: die Gesamtschulen Seilersee, Gerlingsen und Nußberg, das Gymnasium an der Stenner, die Realschulen am Hemberg und Letmathe; die Grundschulen Kalthof und Bömberg.

Ein dänischer Forellenlieferant strandet im Juni auf dem Hof der Stadtwerke. Die Forellensetzlinge, die sie transportieren, sollen unter anderem an einen sauerländischen Forellenhof geliefert werden, doch während der Fahrt kommt es zu einem technischen Defekt. Dadurch ist der Wasserstand in den Fischtanks des Vierzigtonners deutlich gesunken. Eine bedrohliche Situation für die rund 50.000 Fische, die ohne neues Wasser verenden würden. Auf dem Hof der Stadtwerke können die Forellentanks durchgespült und mit frischem Wasser aufgefüllt werden.

Ein Mitglied des Luftsportvereins LSV stirbt im Juli bei einem Flugzeugabsturz in Karlsruhe. Der 61-jährige Pilot und sein 54-jähriger Bruder sind mit einem Ultraleichtflugzeug vom Flugplatz Rheinermark gestartet. Auf dem Rückflug von Rheinstetten nach Iserlohn ist die vereinseigene Maschine in einem Waldgebiet abgestürzt. Pilot und Copilot überleben den Absturz nicht. In einem Zwischenbericht heißt es: „Das Ultraleichtflugzeug geriet nach dem Start im Bereich des Gegenanfluges der Platzrunde in eine unkontrollierte Fluglage und prallte auf den Boden.“ Was dann zu dem Absturz führte, ist weiterhin unklar. Ein Bericht schildert jedoch die Beobachtung einer Zeugin, die auch ein Video von dem Zwischenfall aufgenommen hatte: Sie habe beim Gegenanflug ein „zweimaliges wechselseitiges Rollen um die Längsachse“, also ein Winken beziehungsweise Wackeln mit den Tragflächen, beobachtet. Die Zeugin habe bestätigt, dass es sich dabei um einen Gruß gehandelt habe. Im Video sei dann zu sehen, wie das Ultraleichtflugzeug aus der Rollbewegung abkippte und senkrecht in eine Sturzflugbewegung überging. Dann endet das Video.

70 Feuerwehrleute löschen im Juli eine Scheune in Drüpplingsen. Das Feuer ist aus ungeklärter Ursache in einer benachbarten Garage entstanden und hat auf die Scheune übergegriffen.

Im August stirbt ein 56-jähriger Hemeraner beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges im Spiralflug senkrecht auf die Piste des Flugplatzes Rheinermark. Der zweite Insasse, ein 25-jähriger Iserlohner, erleidet lebensgefährliche Verletzungen, überlebt den Unfall aber. Mit einem Untersuchungsergebnis zur Ursache wird nicht vor August dieses Jahres gerechnet.