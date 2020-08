Helge Braun: „Mobilität ist das allerschwierigste Problem“

Iserlohn. Kanzleramtsminister Dr. Helge Braun schwankt im IKZ-Gespräch zwischen Bürger-Verständnis und fachlich großer Besorgnis.

Die Lösung von Problemen, die eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung gestanden haben, scheint inzwischen die – vielleicht unfreiwillige – Spezialität von Kanzleramtsminister Dr. Helge Braun (CDU) zu sein. Im Moment widmet er sich im Schwerpunkt der Abwehr der Corona-Pandemie beziehungsweise. der Folgen-Minimierung. Darum interessierten ihn natürlich auf Einladung von Paul Ziemiak auch die Schnelltests, die das Iserlohner Pharma-Unternehmen Medice inzwischen bereithält. Vorher besuchte er aber auch noch die Heimatzeitung zu einem Gespräch, zeigte Interesse an den heimischen Wald-Problemen und gab dabei auch seiner Hoffnung Ausdruck, dass Themen dieser Art nicht durch Corona abschließend an den Rand gedrängt würden, sondern in politisches Denken und Handeln weiterhin einbezogen würden. Aber natürlich war trotz allem die Pandemie das wichtigste Gesprächsthema im Gutenbergzimmer.

Herr Dr. Braun, im März 2018 wurden Sie Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Aber auf die „besondere Aufgabe“ einer politischen Pandemie-Bekämpfung hätten Sie vermutlich gut verzichten können. Sehnen Sie sich in diesen Tagen manchmal nach Ihrem weißen Arztkittel und der – im Vergleich zum Politik-Alltag – OP-Idylle zurück?

Die Arbeit im OP und auf der Intensivstation ist auch nicht idyllisch, sondern von viel Verantwortung geprägt. Aber ich habe mich eigentlich nach der ärztlichen Tätigkeit nie dann zurückgesehnt, wenn große Dinge anstanden, man viel Verantwortung trägt und harte Verhandlungen führt, sondern eher in ruhigeren politischen Zeiten, in denen man das Gefühl hat, es beweg sich zu wenig und man müsse viele bürokratische Dinge erledigen. Dann schien mir die praktische Medizin manchmal attraktiver.

Sie haben sich dereinst auch der Flüchtlingskrise entgegenstemmen müssen. Und auch damals mit einer hin- und hergerissenen und sich aufladenden Stimmung in der Bevölkerung zu tu bekommen. Gibt es heute tatsächliche Parallelen zu damals?

Im Großen und Ganzen: Nein. Es ist derzeit eine völlig anders geartete Krise, weil Corona jeden einzeln in seinem ganz persönlichen Lebensumfeld unmittelbar betrifft. Alle Lebensbereiche sind betroffen. Man denke nur an die wirtschaftlichen und sozialen Folgen oder die gesundheitliche Situation. Allerdings gibt es auch ein kleines „Ja“, weil sich Dinge im Ablauf von Krisen oft ähneln: Man muss Transparenz schaffen. Die am Anfang einschneidenden Maßnahmen müssen sehr früh getroffen und gut erklärt werden. Denn man darf keine Zeit verlieren, bis etwa das Gefühl weit verbreitet ist, dass etwas passieren muss. Dann ist es oft schon zu spät. Da haben wir zu Beginn dieser Corona-Krise sehr schnell und erfolgreich gehandelt. Darum ist es uns lange Zeit mit sehr viel niedrigeren Infektionszahlen besser ergangen als anderen Ländern. Und jetzt dürfen wir unsere Erfolge nicht leichtsinnig riskieren.

Zur aktuellen Lage. Sie haben in einem Interview gesagt: „Mein ganzes Tun zielt darauf ab, die Infektionszahlen so niedrig zu halten, dass wir unser Wirtschafts- und Sozialleben langsam wieder öffnen können.“ Nun geht aber der Prozess laut Robert-Koch-Institut offensichtlich im Moment wieder rückwärts. Bei uns und auch in Europa. Sitzen wir das aus, haben wir heute neue Instrumente zum Gegenhalten oder geht’s wieder nur mit Maßnahmen-Verschärfung bis hin zum neuerlichen Lockdown?

Ausschließen kann man so etwas natürlich nicht. Aber alles was wir in den letzten zwei Monaten getan haben, dient dem Ziel, einen weitgehenden Lockdown verhindern zu können. Wir haben den Gesundheitsdienst besser ausgestattet, das Meldewesen verbessert, die Hygieneregeln an allen Orten so intelligent verbessert, dass man davon ausgehen kann, dass – wenn sich alle daran halten – Infektionen sehr unwahrscheinlich sind. Wir wollen damit bei niedrigen Infektionszahlen eine weitestgehende Normalität in der Pandemie sicherstellen. Das ist wichtig, damit es uns wirtschaftlich und in der Folge auch sozial gut geht. Das Problem sind nicht diejenigen, die sich an alle Regeln halten, sondern die vielen kleinen und großen Ereignisse, bei denen man sich nicht an diese Regeln hält. Das ist eine große Hypothek, denn wir müssen jetzt die Zahlen niedrig halten, weil das infektiologisch im Sommer viel einfacher ist. Im Herbst wird das mit Sicherheit schwieriger werden.

Macht es Sie staunen oder ärgerlich, dass viele Menschen offensichtlich in diesen Tagen mehr über die kriselnde Wahrscheinlichkeit nachdenken, ihren Mallorca-Urlaub absagen zu müssen als über mögliche Infektionsrisiken hier und dort vor Ort? Und dass ihre Beurteilungen für Sie und andere Entscheider dementsprechend ausfallen?

Ich kann natürlich verstehen, dass die Menschen sich auf ihren Jahresurlaub freuen und dass das wichtig ist. Aus epidemiologischer Sicht – und das habe ich auch schon sehr früh im März und April gesagt, als schon über Lockerungen diskutiert wurde – ist bei einer Entwicklung einer Pandemie Mobilität das Allerschwierigste. Wenn in Zeiten des Lockdown etwas ausgebrochen ist, dann ist das in einem sehr nahen Umfeld passiert, das konnte ein Gesundheitsamt sehr gut im Griff behalten. Anfangs musste man dort im Schnitt drei Kontakte von Infizierten nachverfolgen. Kurz nach den Öffnungen waren das wieder 27 Kontakte. Das bedeutet zehnfache Arbeit, aber auch zehnfaches Risiko einer Infektion. Dass Mobilität die Herausforderung sein würde, war uns frühzeitig klar.

Versorgungstechnisch scheint Deutschland auf dem Gebiet der Medizin in der Tat zwischen ausreichend, vielleicht sogar gut bis bestens aufgestellt. Da könnten wir eine zweite Welle wohl auch wieder relativ heil überstehen. Gilt das auch für unsere Gesellschaft und die Wirtschaft?

Wir haben ein hervorragendes Gesundheitswesen, für das wir international sehr beneidet werden. Wir könnten im Moment noch deutlich mehr Patienten verkraften, bis unser System überlastet wäre. Aber man muss auch dieses Problem sehen: Wenn wir einmal an den Rand unserer Kapazitäten kommen, dann sind die Infektionszahlen so hoch, dass die Nachverfolgung nicht mehr zu schaffen ist, dass vieles andere nicht mehr funktioniert. Und ein Bremsen auf diesem hohen Niveau wird dann nicht mehr gelingen. Dann passieren Dinge, die ich unbedingt verhindern will, nämlich dass Menschen in Deutschland nicht die beste Hilfe bekommen, obwohl sie bedrohlich krank sind. Die Diskussion in den vergangenen Monaten, ob wir möglicherweise zu viel Augenmerk auf die Gesundheit und nicht auf die Wirtschaft legen, oder auch umgekehrt, halte ich – auch angesichts der erlebten Situationen in vielen Nachbarländern – überhaupt nicht mehr für zielführend. In dem Moment, in dem sich die gesundheitliche Lage wieder verschlechtert und die Menschen wieder Angst bekommen, hat auch niemand mehr Lust, in den Urlaub zu fahren oder ein Restaurant zu besuchen. Damit ist das Vertrauen, dass wir die Infektion unter Kontrolle halten, auch das Vertrauen, das man braucht, damit die Wirtschaft wieder gut läuft und in der Folge soziale Härten vermieden werden.

Es ist eine Einschätzung aus der Bildschirm-Distanz: Sie sind ja scheinbar auch in der Krise der lebende Beweis, dass es tatsächlich so etwas wie eine „innere Ruhe“ gibt. Bekommen Sie innerlich aber nicht hin und wieder die Wut, dass unser bundesdeutsches Ländersystem mit eigenen Hoheiten und Umsetzungsideen in der Krise immer mal wieder zu Verwirrungen, unterschiedliche Sichtweisen und zum Teil auch individuellen Fehleinschätzungen und –Entscheidungen führt?

Der Föderalismus hat sich in den Krisen immer bewährt, weil wir wirklich sehr viel Entscheidungskompetenz vor Ort haben. Man könnte nicht aus einer zentralen Instanz heraus flächendeckend in Deutschland die Unterbringung von Flüchtlingen organisieren und man kann auch nicht flächendeckende Testungen veranlassen. Das kann nur vor Ort schnell organisiert werden. Gleichzeitig hatten wir aber die Herausforderung, um die ich mich auch im ständigen Austausch mit den Chefs der Staatskanzleien gekümmert habe, für Kohärenz zu sorgen. Also, dass die Menschen erwarten können, dass in vergleichbaren Situationen vergleichbar gehandelt wird. Allgemein akzeptiert man einschneidende Maßnahme dann, wenn man weiß, das muss so sein. Wenn man aber den Eindruck hat, in einem anderen Bundesland würde völlig anders verfahren, dann sinkt die Akzeptanz von Maßnahmen.

Dann haben Sie aber auch bei Bekanntwerden der Düsseldorfer Stadion-Konzertpläne Schnappatmung bekommen?

Ich finde, jetzt ist keine Zeit angesichts der steigenden Infektionszahlen irgendwie über größere Veranstaltungen nachzudenken. Wir müssen das Niveau der Infektionszahlen wieder deutlich unter 1000 am Tag bringen. Vorher ist jedes weitere Öffnungssignal falsch.

Man wirft den Regierenden oft vor, die Maßnahmen gegen die Krise nicht ausreichend freiheitskompatibel gestaltet zu haben. Statt sich eigene Gedanken zur Lösung des eigentlichen Problems zu machen, habe man Bürger wie unmündige Kinder behandelt und darauf beschränkt, Wohlverhalten und Solidarität anzumahnen und unter Androhung von Strafen und Bußgeldern einzufordern. Damit werde man einer freiheitlichen Schutzverantwortung nicht gerecht. Was sagen Sie den Kritikern?

Die Wahrung der Freiheitsrechte ist eine elementare Aufgabe des Staates, aber die Freiheit des Einzelnen endet immer da, wo die Freiheit eines Anderen beeinträchtigt ist. Ich habe in den vergangenen Wochen oft mit Menschen gesprochen, die Angehörige durch Corona verloren haben, habe mir sehr genau die Situation in Italien und in Teilen der USA und Brasilien angeschaut. Wenn einem solch eine Corona-Welle entgleitet, hat das Folgen für Leib und Leben. Deshalb sind auch einschneidende Maßnahmen, wie wir sie im März und April getroffen haben, nicht nur vertretbar, sondern notwendig. Jeder, der sich nicht an die Regeln hält, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

Man sagt Ihnen nach, Sie seien mit Herz und Hirn Perfektionist und führt das auf Ihr berufliches Vorleben als Anästhesist zurück, dem auch schon der kleinste Fehler nicht verziehen wird. Haben Sie überhaupt noch Lust auf die Diskussion über das, was man darf oder nicht, was man gern dürfen möchte und was man nicht hätte tun sollen?

Ich habe in den nächsten Wochen einige Gespräche, zu denen ich Experten eingeladen habe. Wir müssen uns im Hinblick auf den Herbst noch einmal genau anschauen, was wir noch tun müssen, um noch besser vorbereitet zu sein: Wie müssen Pandemie-Pläne der Zukunft aussehen? Wie ist es mit unserer Notfall-Vorsorge zum Beispiel bei der Verfügbarkeit von Masken? Das schreibe ich auf, denn auch wenn wir bisher gut durch die Pandemie gekommen sind, hätten wir besser vorbereitet sein können.

Diesen Zettel legen Sie dann aber hoffentlich nicht wieder zur Seite wie Damen und Herren, die bereits 2012 ein solches Szenario und die möglichen Konsequenzen durchgespielt und besprochen haben.

In der Politik gibt es ein Phänomen, das ich auch in den letzten Wochen oftmals sehr bedauert habe: Die Bereitschaft zu Veränderungen und zur tatsächlichen Vorbereitung wächst erst enorm, wenn es einen konkreten Anlass gibt. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir bereits während der Pandemie lernen und wenn diese durch einen Impfstoff beendet werden kann, wir auch sehr, sehr schnell die Konsequenzen für die Zukunft ziehen.

Woher kommt dieses offensichtlich wachsende Misstrauen gegen oftmals eigentlich unumstößliche Fakten in der Bevölkerung?

Wir nehmen generell wahr, dass sich durch die sozialen Netzwerke Verschwörungstheorien leichter verbreiten können. Und Menschen, die dazu neigen, sich auch leichter gegenseitig finden. Ich bin fest überzeugt, dass wir zur Vermeidung von Verschwörungstheorien richtig gehandelt haben, indem wir alle Fakten transparent gemacht haben. Deshalb ist die Zahl derer, die zu den Verschwörungstheorien neigen, vergleichsweise noch gering. Und das ist auch gut so!

Ein Eindruck und Vorwurf: Politik, die Regierenden und sich vergrößernde Teile der Bevölkerung sprechen irgendwie nicht mehr die gleiche Sprache. Wie kann man aus ihrer Sicht wieder in einen zielführenden Dialog kommen? Kann man mit Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern überhaupt noch in einen Dialog kommen?

Zunächst einmal ist die Aufgabe von Politik, die Bevölkerung zu erreichen. Darum sind die Regierung und die Abgeordneten in vielen Formaten bemüht, mit den Menschen in den Dialog zu kommen. Ich bin viel unterwegs und durch die digitalen Möglichkeiten auch bundesweit aktiv. Ich glaube, dass es eine breite Akzeptanz gibt. Aber es gibt eben auch die andere Gruppe, angefeuert durch Fake News.

Können Sie den Satz: „Nichts wird mehr sein wie es war“ überhaupt noch hören?

Ich würde ihn vor allen Dingen so nicht unterschreiben. Als die Bundeskanzlerin in der Finanzkrise sagte: „Wir wollen stärker aus der Krise herausgehen!“ fand ich das einen ganz starken Satz, hatte allerdings auch die Sorge, ob das so gelingen kann. Ein ziemlich hoher Anspruch. Bei einer Krise wie Corona muss man aber sehen, dass sie wirtschaftlich deutliche Spuren hinterlassen wird. Wir haben bereits jetzt in Deutschland knapp zehntausend Tote, Familien vermissen ihre Angehörigen. Ausgefallener Schulunterricht wird schwer nachzuholen sein, viele Unternehmen ihre Umsatzausfälle nicht wett machen können. Also werden wir diese Krise niemals ungeschehen machen können. Aber man kann erreichen – siehe Digitalisierung – dass man erkennt, dass sich Wirtschaft und Gesellschaft weiterentwickeln können.

Glauben Sie tatsächlich daran, dass die Menschen diese Pandemie auch tatsächlich als nachhaltigen Weckruf verstehen, unsere Wirtschaft in der Auseinandersetzung mit dem Rest der Welt besser, digitaler, reaktionsschneller aufzustellen, die soziale Angleichung unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten anzustreben, den ökologischen Wandel nicht auf dem Altar des Profits zu opfern und die real immer noch existierende Flüchtlingskrise mit Tod und Elend nicht länger zu ignorieren?

Nun ist ja eine Corona-Krise kein Allheil-Mittel für alle Probleme. Aber neben einem neuen Bewusstsein für die Digitalisierungsnotwendigkeit haben auch viele erkannt, wie empfindlich die Weltmärkte sind. Auch wir in Europa haben einen Diskussionsprozess aufgenommen. Wir wollen, dass sich der Binnenmarkt bewährt und wollen in Deutschland als Exportweltmeister in guten und schlechten Zeiten ein zuverlässiger Handelspartner sein. Wie man das angesichts der unterschiedlichen Interessenslagen auch der großen Weltmächte, der drohenden oder latent vorhandenen Handelskriege zwischen den USA und China organisiert, ist die Herausforderung unserer Zeit für ein Europa, das selbstbestimmt seinen eigenen Weg gehen will. Ich bekomme derzeit viele Signale, dass sich die Bürger wünschen, dass es uns gelingt, während der deutschen Ratspräsidentschaft Europa auch die Impulse und Kraft dafür zu geben.

Der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin muss – eben dem Kampf für den Erhalt eines Welt-Friedens – die Folgen der Pandemie samt Schuldenberg bearbeiten und in den Griff bekommen? Ist das nicht von vornherein ein politisches Himmelfahrtskommando?

Man kann nur sehr froh sein, dass es durch das Verteidigen der schwarzen Null in den letzten Jahren gelungen ist, jetzt Spielräume im Bundeshaushalt zu haben, mit denen wir den Betroffenen helfen und die Konjunktur stabilisieren können. Aber auch staatliche Mittel sind endlich. Damit wir nach der Corona-Krise nicht wieder in eine europäische Finanzkrise geraten, müssen wir als Deutschland mit Solidität agieren und mit gutem Beispiel vorangehen. Meine Hoffnung ist, dass wir die Krise zügig überwinden, dass wir die Normalität der Wirtschaft unter Corona-Bedingungen gestalten und nicht durch gefährliches Verhalten dazu beitragen, dass es wieder neue Schwierigkeiten gibt. Rettungen, wie wir sie in den letzten Monaten durchgeführt haben, kann man nicht in beliebiger Häufigkeit wiederholen.

Viel Luft ist wohl eher nicht mehr auf den Konten?

Auf den Konten ist überall noch Geld, es gibt auch im Nachtragshaushalt noch eine Reserve, aber die Belastungen sind jetzt schon hoch und die neuen Schulden müssen wieder zurückgeführt werden. Also müssen wir nach Ende der Pandemie schnell wieder zur haushälterischen Solidität zurückkehren, die Schuldengrenze wieder einhalten und möglichst die schwarze Null erreichen.

Letzte Frage abseits der Pandemie: Hätten Sie auch noch Spaß an einer christlich-sozialen Regierung unter Söder oder ist das Thema seit seinem Bayern-Treue-Schwur ohnehin vom Tisch?

Das Wichtigste bei allen Fragen um Parteivorsitz und Kanzlerkandidaten ist, dass wir begreifen, dass wir uns in einer Krise befinden. Und als Kanzleramtsminister ist es ja meine Aufgabe, dazu beizutragen, diese Krise zu bewältigen. Darum gehört unsere ganze Energie der Krise, und dann kommen erst die Fragen nach Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur.