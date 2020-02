Hermannshöhe zum Beben gebracht

Ein ungemütlicher Samstagabend, der Regen prasselt auf die Schützenstraße nieder. Bunt gekleidete Menschen ziehen sich die Jacken enger um die Körper, so manche Frau zittert schon vor Kälte. Dennoch strahlen sie alle, die sich in Richtung Hermannshöhe bewegen, die Vorfreude ist schon von weitem zu erkennen. Vor der Schützenhalle nehmen sie die letzten Züge ihrer Zigaretten und schießen die ersten Selfies.

In der Halle ist es noch bunter als davor, und schon lange, bevor das Programm startet, sind alle Plätze besetzt. „Ausverkauftes Haus“ vermelden die St.-Sebastian-Schützen auch in diesem Jahr wieder bei ihrer Karnevalsparty. Die ist Kult – ebenso wie die Moderatoren Robin Trompetter und Sascha Will, die Anzüge mit Leopardenmuster tragen, und ebenso „raubtierhaft“ durch das Programm fegen. Punkt 19.59 Uhr betreten die beiden die Bühne, und viel Zeit benötigen sie nicht, um das Publikum von den Bänken zu reißen. Stimmungshits und Gags reihen sich aneinander.

„Tanztourbine“ ist fester Bestandteil des Programms

Zu den Stammgästen des Karnevals in Sümmern gehören die Mädels der Mendener „Tanztourbine“, die traditionell den Gardetanz präsentieren. Büttenreden und „Tätätätä“ gibt’s auf der Hermannshöhe nicht, dafür jede Menge unterhaltsame Beiträge der einzelnen Kompanien. Das amtierende Königspaar Michael Schmidt und Stefanie Kramer mit dem Hofstaat beispielsweise tritt in Affen-, Tiger-, Löwen- und Bananenkostümen vor die Zuschauer, um eine „Dschungelbuch“-Show zu präsentieren.

Die Frauen der Mitglieder der IV. Kompanie präsentieren sich regelmäßig als „Hupfdohlen“, diesmal in karierten Hemden, Jeans und mit Hüten passend zum „Cowboy-Medley“ mit Titeln wie „Coun­try Roads“. „Schlager-Stars & Sternchen“ hat die II. Kompanie ihre Darbietung genannt, die ebenfalls aus Hits, die am Ballermann jeder mitsingen kann, und einer passenden Choreografie bestehen.

Während die Mädels der „Tanztourbine“ dank ihrer professionellen Bewegungen in staunende Gesichter schauen, treiben ihre Kollegen vom Männerballett den Zuschauern die Freudentränen in die Augen. So geht es mehr als zwei Stunden – das Publikum tobt, die Akteure schwitzen.

Und die Halle brodelt weiter – als das Programm beendet ist, wird noch lange gefeiert.