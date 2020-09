Musik Heute wird am Iserlohner Marktplatz wieder musiziert

Iserlohn. Nach dem erfolgreichen Auftritt von „Safe by Sound“ und „The Upside Down Project“ im Rahmen der Reihe „Donnerstags am Markt“ vergangene Woche geht es heute Abend weiter.

Diesmal hat die Werbegemeinschaft Iserlohn zwei Künstler engagiert. Robin Beckmann, Iserlohner „Urgestein“, spielt und singt am Klavier und auf der Gitarre Songs der Zeitgeschichte. In einem Mix aus Pop und Blues mit einem Hauch Soul verleiht er der Musik als Solist seine eigene Handschrift.

Philipp Hemmelmann ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und jetzt in Hemer zu Hause. Von der Straßenmusik kommend, sind die kleineren Bühnen und Fußgängerzonen seine Leidenschaft. Mit mehr als 60 Auftritten 2019 steht er bereits an der Schwelle zur Professionalität. Piano, Cajon, Ukulele und Gitarre – mehr braucht er nicht, um das Publikum mit seiner druckvollen Stimme in seinen Bann zu ziehen. Ob ein Lächeln, Mitsummen mit geschlossenen Augen oder das Mitwippen im Takt – die direkten Reaktionen des Publikums sind es, die ihn antreiben. Mit seinen Interpretationen alter Gassenhauer, aktueller Charthits und musikalischer Schätze kreiert Hemmelmann einen unverwechselbaren Sound, der auch seine Eigenkompositionen prägt.

Wie bei den bisherigen Veranstaltungen im Rahmen von „Donnerstags am Markt“ gilt: Der Eintritt ist frei. Am Eingang des Geländes müssen sich die Besucher registrieren, auf dem Weg zu ihren Plätzen müssen sie einen Mund-Nase-Schutz tragen. Die Reihe endet am 10. September mit „The Billboard Riders, „Siiri“ und Robin Stone.