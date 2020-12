Idee der Iserlohner Baumpatenschaften zieht weitere Kreise

Annemone Kemper mit Eckehardt Schröder (SIH) bei der Pflanzung der Mongolischen Linde im Bereich der "Bremsteinköpfchen"-Grünanlage am Seilerseebad.

Iserlohn Familie Kemper und das besondere Weihnachtsgeschenk: Dezember-Baby Rosalie Ann spendiert ihrem Opa eine Mongolische Linde am Seilersee

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk erhielt der 70-jährige Malermeister Lothar Kemper von seiner kleinen Enkelin Rosalie Ann, die am 3. Dezember im Münsterland das Licht der Welt erblickt hatte, und seiner Gattin Annemone: eine Mongolische Linde unweit des Seilerseebades. Weihnachten haben sie bei einem Spaziergang an dem Baum Halt gemacht. Da holte die Iserlohnerin ein Schild heraus mit der Aufschrift: Mongolische Linde (Tilia mongolica) gestiftet von Rosalie Ann, geboren 3. Dezember 2020, für ihren Opa Lothar Kemper. Baumpatenschaft Iserlohn Weihnachten 2020.

Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) bringt dieses Schild noch an einer Stele vor dem Baum an, wie bei allen Baumpaten in diesem Jahr. Bis zum Montag dieser Woche waren es laut Auskunft von Eckehardt Schröder vom SIH 31 Spender, überwiegend Privatleute. Und zehn haben ihre Bereitschaft erklärt, im nächsten Jahr eine Baumpatenschaft in Iserlohn oder Hemer zu übernehmen.

Annemone Kemper hatte das Ganze bereits im Herbst mit Eckehardt Schröder abgestimmt: „Ich war begeistert von der Idee der Stadtbaumpatenschaften“, sagte sie unserer Zeitung, als SIH-Mitarbeiter auf ihre Veranlassung im November den Baum in den „Bremsteinköpfchen“-Grünanlagen am Seilerseebad pflanzten. Den schmückte sie dann in der Vorweihnachtszeit mit Weihnachtsstern und Vogelfutterspender.

„Zur Baumspende hat mich der Kahlschlag auf dem BITS-Parkplatz veranlasst“, erläutert Annemone Kemper den Beweggrund. Seit ihrem Umzug zum Reiterweg vor 22 Jahren, sei der Bereich eine grüne Oase mit etwa 40 Eichen, Hainbuchen, Linden, Ahorn und rundherum alten Kastanienbäumen gewesen. „Haselnuss, Eiben Holunder und Schneeballbüsche rundeten das Bild ab.“ Sie erinnert sich: Die Bäume auf dem Parkplatz hätten den Zelten vom Campus-Symposium weichen müssen, und die alten Kastanien, sowie das bunte Buschwerk sei dem Neubau der Sporthalle der Gesamtschule zum Opfer gefallen, erinnert sie sich. „Die alten Bäume wurden wie Zahnstocher abgedreht und herausgerissen, dass es einem in der Seele weh getan hat.“ Des Weiteren betrübe die Eheleute auch der radikale Kahlschlag an vielen Straßen und Autobahnen. „Mit der Baumspende möchte ich meinem Mann zu Weihnachten eine Freude machen. Und wir können dabei zusehen, wie der Baum heranwächst, genau wie unsere Enkelin.“

Der Malermeister Lothar Kemper, der nach einem Schlaganfall im September nunmehr nach 50 Jahren seinen Beruf aufgeben will, zeigte sich gerührt von dieser besonderen Weihnachtsüberraschung: „Ich bin kein Öko-Phantast, aber ich habe selber auf unserem Grundstück hier am Reiterweg und auch auf unserem Bauernhof in Sümmern diverse Bäume gepflanzt, unter anderem einen Glockenblumenbaum, kanadischen Ahorn und Akazien.“ Daran erfreue er sich immer wieder. Iserlohn sei schließlich eine Waldstadt.

Lothar Kemper, auf dessen Grundstück am Reiterweg 70-jährige Kastanienbäume wachsen, schmerzen nach eigenen Angaben das Waldsterben und die Kahlschläge in der Umgebung. Das habe er damals auch Dietrich Walther, dem Gründer der privaten Hochschule BITS und des Campus-Symposions, gesagt. Darüber hätten auch die Freikarten für die Campus-Symposien nicht hinweggetröstet, die er dann erhalten habe.

„Ich werde es nicht erleben, dass dieser Baum alt wird“, sagt der Senior zu der zierlichen Mongolischen Linde, die eine Wuchshöhe von zehn Metern erreichen kann und im Sommer blassgelbe, duftende Blüten trägt. „Aber für meine Enkeltochter freut es mich, dass sie bei ihren Iserlohn-Besuchen sagen kann, das ist der Baum, den ich meinem Opa geschenkt habe.“

Eine Baummagnolie (Magnolia kobus) schenkte Jörn Jünger seiner Gattin zu Weihnachten. Das Ziergehölz gilt als robusteste Vertreterin der Magnolien steht im Wendehammer am Schleddenhofer Weg. Die sternförmige weiß-rosa Blütenpracht dieses Solitärs wird sich im Frühjahr entfalten.

Bei der diesjährigen Stadtbaum-Patenschaftsaktion in Iserlohn beteiligte sich auch Gudrun Störing aus Gerlingsen. Die Seniorin, die sich ihrem Stadtteil sehr verbunden fühlt, spendierte ihrem Stadtteil einen Eisenbaum „Vanessa“ (Parrotica persica „Vanessa“), der zur Familie der Zaubernussgewächse gehört. Mitarbeiter des SIH pflanzten ihn an der Barbarastraße/Ecke Postufer. Er stammt ursprünglich aus dem Kaukasus und wächst auf eine Höhe von fünf bis acht Meter und erhält ab März rötliche Blüten und trägt im Sommer grünes Laub, das im Herbst gelborange, rot bis violett wird.

Wer ebenfalls eine Patenschaft übernehmen möchte, kann sich an Ulrich Muschiol (Bereichsleitung und Grünanlagen), Telefon 02371/2172850, patenschaft@sih-online.de wenden oder an Eckehardt Schröder (Stadtbildpflege, Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze, Sportstätten, Telefon 02371/2172839) unter obiger E-Mail-Adresse. Eine Baumpflanzung ist mit einer 300-Euro-Spende für Privatpersonen, Vereine und Parteien verbunden, für Unternehmen mit einer Spende in Höhe von 500Euro.