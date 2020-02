Imkerverein Kalthof referiert über das spannende Hobby

Iserlohn. Mittwoch, 12. Februar

Bienenhaltung ist ein schönes und nützliches Hobby. Für manche ist es auch Beruf oder wird zur Berufung, so bietet die Imkerei eine sinnvolle Möglichkeit zur Erhaltung der Natur. Doch mit der Anschaffung von Honigbienen wird man zum Tierhalter und übernimmt entsprechend Verantwortung – sowohl für die Bienen selbst, als auch für die Umwelt in der sie leben. Daraus ergeben sich sowohl rechtliche als auch ethische Pflichten. Die Bienen sind unentbehrlich als Bestäuber unserer Pflanzenwelt und wichtiger Indikator einer intakten Umwelt. Daher ist die Imkerei ein interessantes und lehrreiches Hobby. Der Imkerverein Kalthof bietet am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr, einen Vortrag über das Hobby der Imkerei an. Veranstaltungsort ist der Stiftungshof Iserlohn, Zollhausweg 2. Wenn man sich für das „Imkern“ hat man eine hochinteressante Freizeittätigkeit gefunden. Auch nach jahrelanger Beschäftigung wird es nicht langweilig und man hat ständig neue Erlebnisse mit den Bienen und der Natur. Der geerntete Honig ist dazu noch ein hochwertiges Nahrungsmittel.