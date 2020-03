Der WDR-Chor singt von der Oma als Umweltsau und in Berlin versucht eine Mutter, ihre Tochter in einen Knabenchor einzuklagen – Kinderchöre können durchaus für Schlagzeilen sorgen. Verglichen damit geht es in der Iserlohner Kinderkantorei recht ruhig zu. Oder doch nicht? Die Kinderkantorei wird in diesem Jahr volljährig – 18 Jahre voller Veränderungen, in denen auch die Iserlohner Kinderchöre immer in Bewegung waren und Leiterin Ute Springer immer wieder und mit großem Erfolg neue Akzente gesetzt hat. Auch in diesem Jahr sieht sie wieder neue Herausforderungen und geht neue Wege.



Die Kinderkantorei hat vor 18 Jahren eine große Lücke in Iserlohn gefüllt, das Konzept schlug richtig ein. Wie war das am Anfang?

Ich hatte direkt, nachdem ich zusammen mit meinem Mann im November 2001 das Kantorat an der Obersten Stadtkirche übernommen hatte, ein Musical-Projekt zu Weihnachten angeboten und bin in die Grundschulen gegangen, um mich vorzustellen. Danach hatte ich sofort genügend Kinder für einen festen Kinderchor zusammen. Die Kinderkantorei ist dann schnell gewachsen, ich konnte die Kinder nach Alter in „MINIs“ und „MAXIs“ aufteilen, dann kamen die kleinen „St. Marien-Käfer“ dazu. Und irgendwann sind sogar fünf Jugendliche gekommen, um nach den „MAXIs“ nach 17 Uhr zu proben. Daher kam auch der Name für den Jugendchor – „5nach5“. Die Kinder- und Jugendkantorei war damit komplett.

Und sie wuchs schnell zu einem großen Betrieb. Irgendwann waren es mehr als 100 Kinder. War das eine große Anstrengung?

Klar, die Probennachmittage sind schon kräftezehrend. Aber in Bezug auf die Mitgliederwerbung war die Kinderkantorei anfänglich immer ein Selbstläufer. Die Kinder haben Freunde mitgebracht, ich selbst hatte über meine eigenen Kinder in den ersten Jahren immer sehr viel Kontakt zu anderen jungen Eltern, da sind automatisch viele Kinder mitgekommen. Ich musste eigentlich nie Werbung für die Kinderkantorei machen. Bestimmt liegt das auch daran, dass wir durch unsere Aufführungen und Projekte in der Stadt insgesamt sehr präsent sind und von vielen Menschen sehr geschätzt werden. Bei den Großen sorgen sicherlich auch unsere Reisen auf Festivals und zum Kirchentag für einen guten Werbeeffekt.

Singen hat ja auch einen sehr hohen Wert, die positiven Effekte auf die Entwicklung von Kindern sind ja inzwischen unbestritten. Das kommt Ihnen sicherlich zu Gute.

Singen ist auf jeden Fall viel akzeptierter als früher. Ich weiß von Elternabenden, dass es auch vielen Eltern, die selbst überhaupt nicht singen, sehr wichtig ist, dass ihre Kinder singen. Ich bekomme die Wirkung auch immer wieder von Eltern gespiegelt, die mir erzählen, dass ihre Kinder in vielen Bereichen und in der Schule besser werden, wenn sie bei mir singen – die Sprachentwicklung, das Auftreten, das Selbstvertrauen. Ich werbe aber wenig mit diesen Seiten des Singens. Ich werbe einfach damit, dass Singen Freude macht und wir hier eine tolle Gemeinschaft sind, viel für die Persönlichkeitsentwicklung tun und ich die Kinder fördern und fordern kann. Viele Eltern, die das Singen im Chor nicht kennen, wundern sich auch, wenn sie mal zuschauen, dass es bei uns so abwechslungsreich und lebendig zugeht. Viele haben immer noch eine etwas altmodische Vorstellung davon, wie kirchliche Kinderchorarbeit aussehen kann. Und – ganz wichtig – keiner muss singen können, wenn er oder sie in den Chor kommt, das lernen die Kinder hier mit der Zeit.

Inzwischen gehen aber auch bei Ihnen die Zahlen leicht zurück.

Ja, vor etwa acht Jahren gab es mit mehr als 100 Kindern den Höchststand. Momentan kommen etwa 80 Kinder und Jugendliche zu den Gruppen.

Woran liegt das?

Das hat sicherlich mehrere Gründe. Zum einen ist das Singen zwar akzeptierter, die Kirche steht aber stärker als früher am Rand und ist nicht mehr unbedingt ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft. Das schreckt sicherlich auch viele ab. Zum anderen liegt es auch daran, dass ich selbst keine junge Mutter mehr bin. Meine jüngste Tochter ist inzwischen schon in der siebten Klasse und singt bei den „5nach5ern“. Ich habe nicht mehr so engen Kontakt zu jungen Eltern und jungen Kindern. Außerdem ist es sicherlich auch so, dass die Schule im Ganztag heute mehr Kraft kostet als früher. Fest steht, dass ich seit einigen Jahren sehr viel offensiver in die Gesellschaft gehe und für die Kinder- und Jugendkantorei werbe.

Und deswegen nun zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder ein Projekt, das allen Kindern auch von außerhalb der Kantorei offen steht.

Ja. Ich bin ein absoluter Fan von kontinuierlicher Arbeit. Für die Qualität im Chor und auch für die Stimmung in der Gruppe ist es enorm wichtig, dass man sich jede Woche trifft, sich gut kennt und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Ich habe mich immer gegen solche Wochenendprojekte gesperrt, weil all das in so kurzer Zeit gar nicht möglich ist. Der Trend geht aber heute zur Projektarbeit, die Leute wollen das oft so. Die Bereitschaft zu dauerhaften und verlässlichen Bindungen geht doch sehr zurück. Und ich merke, dass es notwendig ist, die Kantorei weiter zu öffnen – besonders für Kinder und Familien, die Kirche nicht ohnehin schon als ihre Heimat ansehen. Da gibt es immer wieder Menschen, die sagen: ,Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass es hier so etwas Schönes gibt.’ Wir müssen mittlerweile eben aktiver auf die Menschen zugehen und nicht nur warten, dass sie sich in unsere Gruppen eingliedern.

Worum geht es denn bei dem Projekt, das morgen startet?

Das Musical heißt „Voll im Wind“ und erzählt die Geschichte, wie Jesus mit den Jüngern im Boot den Sturm stillt. Da gibt es schmissige Seemannslieder, ein Sturmlied mit Gepolter und viel Bewegung und schönen Szenen mit Choreografien und Tanzeinlagen. Das Stück ist so konzipiert, dass man es ohne große Solo-Rollen sehr gut und schnell in der Gruppe einstudieren kann. Wir proben jetzt am Wochenende zwei Tage und führen das kleine Stück dann direkt am Sonntag im Gottesdienst auf – genau das Richtige für Kinder, die sich nicht direkt binden möchten, so etwas aber mal ausprobieren wollen.

Und im Mai führen Sie dann wieder ein großes Musical auf, eine für Sie geschriebene Weltpremiere in Kooperation mit dem Percussion-Ensemble der Musikschule und einem Eltern-Orchester. Das ist sicherlich der Höhepunkt des Jahres.

Auf jeden Fall. Nach den guten Erfahrungen von vor zwei Jahren haben wir wieder den Komponisten John Rausek aus Berlin angesprochen. Der Text kommt von der Iserlohner Pfarrerin Rahel Schöttler. Beide kennen die Kinderkantorei sehr gut und haben uns das Musical „Jona“ richtig auf den Leib geschnitten. Alles wird auch noch einmal eine Spur größer. Das Eltern-Orchester ist zum Beispiel stark gewachsen und ist nun ein Eltern- und Freunde-Orchester mit richtig großer Besetzung – sehr ausgefallen und farbig mit Tuba, Synthesizer oder Djembe. Das wird eine große Sache, die auch die „MINIs“ und die „MAXIs“ richtig fordern wird.

Später im Jahr folgt dann noch eine zweite Aufführung zusammen mit den „Happy Voices“ in Hennen.

Kooperationen sind mir immer wichtig. Die mit den „Happy Voices“ finde ich besonders schön, weil die Kinder sehen, dass sie hier in Iserlohn nicht auf einer Insel sitzen, sondern dass es auch anderswo viele Kinder gibt, die auch singen.

Was erwartet das Publikum bei dem Musical?

Es geht um Jona, der in Niniwe die Menschen zur Umkehr bewegen muss und Angst davor hat. Im Kern geht es darum, dass Veränderung auch eine Bereicherung sein kann und nicht nur mit Verzicht zu tun hat. Eine sehr aktuelle Botschaft, die alle angeht. Auch deswegen bin ich sehr froh, dass wir schon jetzt 400 Anmeldungen für die Schulaufführungen haben.

Wenn Sie sagen, dass die Kirche mehr an den Rand gedrängt wird, wäre es dann nicht sinnvoll, einfach andere Themen aufzugreifen statt immer nur Bibelgeschichten? Es gibt zwischen Klimawandel und Rechtsruck in der Gesellschaft doch so viele Themen, die junge Leute angehen. Gibt es da keine guten Musicals zu?

Doch, die gibt es schon, und die Themen brennen mir auch auf der Seele. Und hin und wieder widmen wir uns auch weltlichen Themen, wie zum Beispiel bei unserem Musical zu Martin Luther King oder bei unseren Kooperationen mit dem Parktheater. Aber es gibt eben auch eine Unmenge an tollen biblischen und christlichen Musicals. Und der kirchliche Hintergrund ist mir schon sehr wichtig. Die Kinder sollen in der Kinderkantorei zunächst Freude am Singen und ein gutes Gefühl in der Gruppe haben, als zweites möchte ich ihnen aber auch vermitteln, dass Gottes Liebe uns trägt. Ich weiß ja auch, dass viele Eltern ihre Kinder sehr bewusst in die Kinderkantorei schicken, weil es eben ein Chor in der Kirche ist.

Wenn es heute schwieriger geworden ist, Kinder in so großer Zahl anzuziehen und zu halten, könnte das auch an den neuen Medien liegen? Vor 18 Jahren gab es ja noch gar kein Smartphone.

Das weiß ich nicht. Die Konzentration geht ein wenig runter, das merke ich schon. Heute ist Pädagogik wichtiger und es sind mehr Spiele gefragt. Und die Kinder erwarten mehr Action. Ich muss immer etwas haben, um sie zu packen, es ist mühsamer geworden, Kinder zu fesseln. Dabei möchte ich unbedingt vordergründige Action um der Action willen vermeiden. Stattdessen versuche ich, echte Emotionen zu wecken, und das geht oft am besten ohne digitale Medien in den Gruppenstunden und auf unseren Fahrten.

Also keine Digitalisierung in der Kinderkantorei?

Na ja, an der Digitalisierung kommen wir nicht komplett vorbei. Aber in den Proben kommen wir gut ohne aus. Wenn ich die äußeren Eindrücke etwas herunterfahre und den eigenen Puls als Geschwindigkeitsgeber nehme statt etwas, was mir im Netz vorgegeben wird, können wir viel lebendiger miteinander kommunizieren und etwas für uns selbst Relevantes erleben.

Sie selbst haben vier Kinder, die alle die ganze Kantorei durchlaufen haben und jetzt so langsam oben rauswachsen. Das verändert doch sicherlich auch Ihren Zugang zu den verschiedenen Gruppen.

(lacht) Ich fühle mich vor allem ein bisschen älter ganz ohne eigene Kinder in den kleineren Gruppen. Das tut aber der Freude beim Singen mit den Kindern keinen Abbruch. Der Draht funktioniert noch ganz gut, und die unverstellte Art der Kleinen ist einfach unglaublich erfrischend. Nur bei den Kinder-Weihnachtsmusicals spüre ich eine gewisse Ermüdung – jedes Jahr immer wieder Ochs und Esel. Zum Glück ist ja nicht immer Weihnachten. Generell ist das Singen in allen Altersstufen eine wunderbare Arbeit.

Warum genau?

Beim Singen muss man aktiv etwas von sich preisgeben. Man hört aber auch den Nachbarn und muss immer wieder flexibel auf ihn reagieren. Singen ist ein ständiges Geben und Nehmen. Wenn man sich das traut, kann es etwas sehr Großes werden mit starken Emotionen und sehr viel Freude. Das möchte ich den Kindern zeigen. Und für mich selbst ist es ein Geschenk und Kraftquell, dass ich so viele Kinder und Jugendliche oft über viele Jahre begleiten und prägen darf.

Die Proben für das Musical „Voll im Wind“ starten am morgigen Freitag um 16 Uhr im Lutherhaus an der Obersten Stadtkirche und werden am Samstag von 14 bis 18 Uhr dort fortgesetzt. Aufgeführt wird das Stück im Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr. Kurzentschlossene können noch mitmachen. Nähere Informationen gibt es direkt im Kantorat unter oder unter www.kantorei-iserlohn.de.