Das Team des städtischen Kinder- und Jugendbüros stellte gemeinsam mit beteiligten Künstlern und Dozenten die Aktion „Kids & Kunst“ vor, die in den Sommerferien wieder auf den Stiftungshof in Kalthof stattfindet.

Kinder In den Ferien auf Entdeckungsreise gehen

Iserlohn. „Kids & Kunst“ bietet Sechs- bis 13-Jährigen im Sommer ein abwechslungsreiches Programm.

In den ersten drei Wochen der Sommerferien (29. Juni bis 17. Juli) lädt das städtische Kinder- und Jugendbüro wieder zum Ferienerlebnis der besonderen Art ein: Unter dem Motto „Sommerferien – Draußenzeit, Kunstreisen und Spiel” wird in Kooperation mit dem NABU MK die Aktion „Kids & Kunst“ auf dem Stiftungshof in Kalthof angeboten. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche von sechs bis 13 Jahren.

Zwei vielseitige Kunstreisen zum Thema Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sind im Angebot, die, verbunden mit ganztägiger Betreuung, viel Spaß für die Sommerferien versprechen: Digitale Kunst, Holzwerkstatt, Kampfkunst, Upcycling, Spiel Sport, Umweltkunstatelier und eine Naturwerkstatt stehen zur Auswahl. Kreative Ideen der Kinder zum Natur-, Umwelt- und Klimaschutz werden mit Künstlern in Aktionen und Workshops umgesetzt, die Einfluss auf die umweltfreundliche Entwicklung der Stadt nehmen sollen. Die Kinder haben die Gelegenheit, die Tiere des Stiftungshofes kennen zu lernen und sind unter anderem an der Entstehung von Kunstobjekten beteiligt, die später im öffentlichen Raum ausgestellt werden. Jede Menge Bewegung und Spaß auf dem Stiftungshof und in der naturnahen Umgebung sind selbstverständlich auch im Angebot.

Jeder „Kids und Kunst“-Tag beginnt mit einer gemeinsamen Anreise mit dem Zug zum Stiftungshof in Kalthof, wo die Kinder sich vormittags in zwei Freizeitgruppen auf die spannenden Kunstreisen begeben können. Am Nachmittag wird in den Werkstätten weiter experimentiert, es kann auf der Strohburg gespielt oder bei der Bewegungs- und Spielbaustelle vorbeigeschaut werden, wo die Gruppenleiter des Kinder- und Jugendrates für jede Menge Spaß sorgen werden.

Kinder mit Behinderung sind wie immer dabei

Mit dem Familienunterstützenden Dienst (FuD) der „Diakonie Mark-Ruhr Teilhabe und Wohnen“ wird seit 2016 jeweils die dritte Ferienwoche inklusiv angeboten. So können Kinder mit und ohne Behinderung auch in diesem Jahr gemeinsam lernen, Spaß haben und kreativ sein. Der FuD stellt eine individuelle Betreuung sicher. Zudem werden eine ausgebildete Heilpädagogin und eine Logopädin das Team des Kinder- und Jugendbüros in der dritten „Kids Kunst“-Woche ergänzen.

Die „Kunstreisen“ im Einzelnen: Im künstlerischen Umweltatelier mit der diplomierten Künstlerin Lorina May beschäftigen sich die Teilnehmer in ihrem Atelier mit Bildhauerei, Plastiken, Malerei und Illustrationen.

Tischlermeister Johannes Büschleb ist Gestalter im Handwerk, Fachdozent und seit Jahren festes Teammitglied im Kinder- und Jugendbüro. Er lädt in die Holzwerkstatt ein.

In der dritten Woche öffnet das Energielabor mit Bernhard Oberle, Anne Krolzig-Schmidt und Lisa Hähn. Oberle ist Umweltberater und kümmert sich bei der Verbraucherzentrale unter anderem um Klimaschutz und nachhaltigen Konsum, Ressourcenschutz und Abfallvermeidung. Anne Krolzig-Schmidt und Lisa Hähn sind ausgebildete Sonder- und Naturpädagoginnen.

Katja Rautenstrauch ist Dozentin für Kunstkurse und Workshops und seit Jahren festes Teammitglied im Kinder- und Jugendbüro. Sie öffnet das Kreativlabor.

Anno Weihs hat Kulturwissenschaften studiert, arbeitet als freischaffender Künstler und ist als solcher viel in Island unterwegs. Mit ihm geht es in die künstlerische Umweltbetrachtung.

Astrid Halfmann ist Diplom-Graphik-Designerin mit eigener Agentur. Sie arbeitet in der Sparte „Bildende Kunst und Fotografie“ und lädt ein in die Klimaschutzagentur.

Experimentelle Kunst können die Kinder mit Jens Schmidt ausprobieren. Er ist Dozent für Kunstkurse und Workshops für das Kinder- und Jugendbüro, so ist er zum Beispiel der Erbauer der Einhörner in der Kinderstadt 2019.

Abbas Moussa ist Kampfsporttrainer. Er hat einen Trainerschein für Breitensport. Riana Rebohm hat ein Studium für angewandte Kindheitswissenschaften abgeschlossen und Erfahrungen im Judo, das sie selbst mehr als zwölf Jahre praktizierte. Körperenergie und Bewegung stehen bei ihnen auf dem Programm.

Anmeldephase startet am 23. März

Eltern können ihre Kinder zu den Ferienangeboten ab Montag, 23. März, von 17 bis 19 Uhr anmelden im Kinder- und Jugendbüro im Rathaus I am Schillerplatz (Erdgeschoss, Zimmer 003). Danach ist eine Anmeldung zu folgenden Zeiten möglich: montags, dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr, mittwochs von 13 bis 17 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen gibt es bei Tanja Janke unter oder unter www.kinderundjugendbuero-iserlohn.de.