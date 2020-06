In Hennen ist Schwimmen wieder möglich

Hennen. Das Lehrschwimmbecken ist repariert, nun wird ein Corona-Konzept benötigt.

Auch wenn aktuell bestes Freibad-Wetter ist: Theoretisch könnte ab sofort das Lehrschwimmbecken in Hennen nach fast einjähriger Schließung wieder genutzt werden. „Von technischer Seite her ist das möglich“, stellt Heiner Steingrefer vom Kommunalen Immobilienmanagement (KIM) fest. Der Rohrbruch Mitte Mai und die daraus resultierenden Folgeschäden (wir berichteten) seien so weit behoben, dass ein provisorischer Betrieb möglich sei. Allerdings bedarf es dafür nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung eben jetzt noch eines Hygiene- und Abstandskonzeptes. „Wenn die Vereine schon in den Ferien, in denen sonst ja immer geschlossen war, ins Wasser möchten, würden wir das prüfen und das Konzept erstellen“, kündigte Sportamtsleiter Ralf Horstmann eine Ausnahme für die leidgeprüften Hennener an. Wenn es hingegen keinen Bedarf gebe, würde das Konzept erst zum Ende der Ferien unter den dann gültigen Vorgaben erstellt.

„Wir haben jetzt auch das Okay von der Versicherung der Stadt für die endgültigen Reparaturen nach dem Bruch der Hausanschlussleitung“, sagt derweil Heiner Steingrefer. Die gesamten Kosten, so war nach einem CDU-Antrag im KIM-Betriebsausschuss bekannt geworden, belaufen sich voraussichtlich auf etwa 50.000 Euro. Ob sich die Versicherung das Geld von ihrem Pendant der Stadtwerke zurückholt, ist noch offen. Den Iserlohner Installationsbetrieb, der das Frischwassersystem durchspülte, wobei es zu dem Rohrbruch kam, trifft dem Vernehmen nach keine Schuld.