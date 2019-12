In Iserlohn bleibt es beim Integrationsrat

Die Stadt Iserlohn wird von der Möglichkeit der Umwandlung des Integrationsrates in einen Inte­grationsausschuss keinen Gebrauch machen. Die Fraktionen Die Linke, FDP und UWG-Piraten hatten sich in einem gemeinsamen Antrag für eine Umwandlung ausgesprochen, konnten sich damit am gestrigen Abend im Rat jedoch nicht durchsetzen.

Die Vorsitzende des Integrationsrates, Erbil Eren, hatte zuvor daran erinnert, dass sich der Integrationsrat auch selber für eine Beibehaltung der derzeitigen Organisationsform ausgesprochen habe. Eine Änderung würde auch keine Verbesserung bedeuten, so Eren. Hans Immanuel Herbers (UWG-Piraten) betonte, dass es, was die Vertretung der Migranten anbelangt, keinen Unterschied mache, ob man sich für einen Integrationsrat oder Integrationsausschuss entscheide. Einen entscheidenden Unterschied gebe es aber: In einen Ausschuss könnten statt Ratsmitgliedern auch sachkundige Bürger oder Bürgervertreter entsendet werden. Das wäre ein wichtiger Vorteil für die kleineren Fraktionen, die ja zum Teil nur über zwei oder drei Ratsmitglieder verfügen würden. Außerdem, so Herbers, gewährleiste ein Ausschuss eine engere Anbindung an die Kommunalpolitik. Linken-Fraktionsvorsitzender Oliver Ruhnert argumentierte ebenfalls für einen Ausschuss. Den kleinen Fraktionen falle es ja ohnehin schwerer, sich in allen Details die wünschenswerte Sachkunde zu erarbeiten.

Für Peter Leye, Fraktionsvorsitzender der SPD, wog das Argument mit den Bürgervertretern nicht stark genug. Die Vertreter der Migrantengruppen, also die urgewählten Mitglieder des Integrationsrates, hätten sich einstimmig gegen eine Umwandlung in einen Integrationsausschuss ausgesprochen. Dieses Votum sei für ihn maßgeblich und könne nicht missachtet werden.

Gebührensatzungeneinstimmig beschlossen

Einstimmig beschlossen wurde vom Rat eine Änderung der Gebührensatzung für die öffentliche Abfallbeseitigung. Die beinhaltet eine Senkung der Gebühren von im Durchschnitt 1,3 Prozent. Für einen typischen Vier-Personen-Haushalt mit zwei 80-Liter-Behältern soll dies eine jährliche Entlastung in Höhe von vier Euro bedeuten. Für einen Vier-Personen-Haushalt, der an der Mülltrennung teilnimmt und lediglich einen 80-Liter-Behälter vorhält, soll sich die Reduktion auf zwei Euro pro Jahr belaufen. Die Gebühren im Großcontainer-/Wechselsystem werden allerdings um 0,3 Prozent auf 46,05 Euro (aktuell 45,89 Euro) erhöht. Änderungen gibt es auch beim Abwasser: Der Gebührensatz für die Nicht-Ruhrverbands-Mitglieder sinkt von 2,63 auf 2,48 Euro pro Kubikmeter für Schmutzwasser. Für das Oberflächenwasser steigt der Beitrag von 0,75 auf 0,77 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Anhebungen sind bei den Friedhofsgebühren beschlossen worden. Die Nutzungsgebühren für Grabstätten werden im Schnitt um rund 5,3 Prozent, die Bestattungsgebühren um rund 4,6 Prozent steigen.