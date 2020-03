In Iserlohn bleibt es vorerst bei einem bestätigten Fall

Iserlohn. Die Anzahl der Kontaktpersonen steigt auf vier. Weitere Verdachtsfälle werden vom Kreis nicht bestätigt.

Bei dem bisher bestätigten Corona-Fall aus Iserlohn handelt es sich nach Angaben des Märkischen Kreises um einen Mann mittleren Alters. Mehr war gestern auf Anfrage bei der Pressestelle des Kreises nicht zu der infizierten Person erfahren. Die Anzahl der Kontakte habe sich aber von zwei auf vier Personen erhöht. Alle vier Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Ob sie auch Symptome zeigen und getestet wurden oder nicht, ist nicht bekannt. Weitere Verdachtsfälle in Iserlohn wurden bisher nicht bestätigt. Wie Ursula Erkens, Pressesprecherin des Kreises, weiter erklärt, sei durchaus davon auszugehen, dass sich die Zahl der Infizierten aber noch weiter erhöhe und es auf Dauer unmöglich sei, jeden Fall und auch jede Kontaktperson zu kommentieren.

Das Gesundheitsamt arbeite indes unter Hochdruck. Auch die Labore seien am Limit und arbeiteten auch am Wochenende. Die Ergebnisse von eingeschickten Tests lägen inzwischen erst einige Tage später vor. Menschen, die aus betroffenen Gebieten, beispielsweise aus dem Ski-Urlaub zurückkehren, aber keine Symptome zeigten, werden demnach nicht getestet. Zum einen sei nicht sicher, wie hoch überhaupt die Ansteckungsgefahr bei infizierten Menschen ohne Symptome ist. Zum anderen gehe es auch darum, Ressourcen zu sparen – es gebe nicht unbegrenzt Teststäbchen.

Wer Kontakt zu infizierten Personen hatte oder aus stark betroffenen Gebieten nach Iserlohn zurückkehrt und nun Sorge hat, auch ohne Symptome andere anzustecken, sollte seine sozialen Kontakte einschränken und sich selbst unter Quarantäne stellen. Außerdem können sich jeder, dem unwohl ist, auch telefonisch für sieben Tage krank schreiben lassen.

Lüdenscheider Schüler aus Quarantäne entlassen

Für das Kreisgebiet wurden gestern zwei weitere mit dem Coronavirus Infizierte gemeldet. Es handelt sich um eine Person aus Plettenberg und eine aus Menden. Der infizierte Lehrer aus Lüdenscheid – der erste Corona-Fall im Kreis – und dessen 34 Kontaktpersonen konnten hingegen wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell befinden sich neun labortechnisch-bestätigte Infizierte und 49 Kontaktpersonen in Quarantäne. Am Mittwoch wurde die Probe einer Person aus Plettenberg und einer Person aus Menden als positiv identifiziert. Das Gesundheitsamt ermittelt in beiden Fällen die Kontaktpersonen. Aktuell befinden sich somit eine infizierte Person und vier Kontaktpersonen in Iserlohn, drei Infizierte und 31 Kontaktpersonen in Lüdenscheid, zwei Infizierte und vier Kontaktpersonen in Menden, drei Infizierte und fünf Kontaktpersonen in Plettenberg sowie je eine Kontaktperson in Altena, Halver, Hemer, Meinerzhagen und Neuenrade.