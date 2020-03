Informationen über „foodsharing“

Iserlohn. Einen Frauenbrunch gibt es am Sonntag, 8. März.

Die Frauen von Bündnis 90/Die Grünen Iserlohn laden am Sonntag, 8. März, zu einem Frauenbrunch im Bürgerraum am Fritz-Kühn-Platz ein. Reinhild Altinger wird das Projekt des ökologischen Land- und Waldkindergartens vorstellen und Paula Kamphusmann, Botschafterin von „foodsharing“, wird über dieses Konzept in Iserlohn berichten. Beginn ist um 10 Uhr. Um eine Anmeldung wird gebeten unter 0171/6520377 oder per E-Mail an ortsverband@gruene-iserlohn.de.