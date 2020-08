Informationen über kirchlichen Unterricht

Kalthof. Über den kirchlichen Unterricht im 3. Schuljahr im Bezirk Kalthof informiert am morgigen Mittwoch um 19 Uhr ein Elternabend in der Jakobuskirche.

Ab Donnerstag, 27. August, findet der Unterricht wöchentlich von 15.30 bis 16.30 statt. Im Bezirk Hennen startet der Ku3 am Donnerstag, 10. September, für Klasse 3a von 15 bis 15.45 Uhr und für Klasse 3b von 15.45 bis 16.30 Uhr im Martin-Luther-Haus. Über den Konfirmandenunterricht im 8. Schuljahr im Bezirk Kalthof informiert ein Elternabend am Donnerstag, 20. August, um 19 Uhr in der Jakobuskirche. Für den Bezirk Hennen findet der Elternabend für den Unterricht im 7. Schuljahr am Dienstag, 25. August, um 19.30 in der Johanneskirche statt.