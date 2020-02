Ein Blick in einen Vorlesungsraum der University of Applied Sciences Europe (UE) am Campus Seilersee. Stuhlreihen, Rednerpult – und: ein leinwandgroßer Touchscreen-Bildschirm. „Etwa 20 Prozent der Veranstaltungen“, sagt Professor Dr. Thomas Burgartz, Dekan der Fakultät „Wirtschaft“ und Studiengangleiter „Corporate Management“, „werden inzwischen online abgehalten“.

Per Liveübertragung können so die UE-Standorte Hamburg und Berlin zugeschaltet werden. Über Split-Screen kann man interagieren, diskutieren. Sehen, was der Lehrende auf dem Bildschirm macht, zum Beispiel mit Grafiken. „Das ist etwas anderes, als zu telefonieren“, sagt Burgartz.

Körpersprache, Emotionalität – darauf soll auch in Zeiten der Digitalisierung nicht verzichtet werden. Doch was hat das alles mit Nachhaltigkeit zu tun, dem Gesprächsthema des heutigen Termins? Thomas Burgartz meint: sehr viel. „Nachhaltigkeit ist der Punkt, wo die Krusten aufbrechen“, sagt er, der ein großer Befürworter von Drei-Tage-Woche und Heimarbeit ist. Denn: „Innovation entsteht nicht durch Kontrolle.“ Und Zeit und Benzin werde so auch gespart. Man brauche Ruhe für Kreativität. Allerdings könnten nicht alle Menschen mit so viel Freiheit gleichermaßen gut umgehen. Eine Aufgabe der Wissenschaft sei es darum unter anderem, Tests zu erarbeiten, um herauszufinden, welcher Mensch mit welchem Zeit- und Arbeitsmodell am besten arbeiten kann.

Herr Burgartz, was genau ist ein nachhaltiges Unternehmen?

Nachhaltigkeit wird oft einzig verstanden im Sinne von umweltschonend, als ressourcenschonend was unseren Globus betrifft. Wenn ich in Richtung wertorientierte nachhaltige Führung eines Unternehmens gehe, dann ist das Ziel des Unternehmens doch ebenfalls, ressourcenschonend zu agieren, gemeint sind aber auch personelle Ressourcen. Der Wettbewerbsdruck steigt, weil viel mehr Konkurrenten und Wettbewerber auf dem Markt sind, gegen die ich mich durchsetzen muss. Und das heißt, ich muss mit meinen Ressourcen, was Ideen, Innovationen, Manpower betrifft, bewusster umgehen.

Und was ist nachhaltige Führung?

Ich würde nachhaltig übersetzen mit bewusster Unternehmensführung. Bewusst an einem Ziel orientiert. Wertsteigerung, Stabilität, Wachstum. Und nachhaltig heißt, am Wert des Unternehmens orientiert die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Und sich zu orientieren an Kundenwünschen, an Wertsteigerungen. Wenn sie die Börse im Blick haben ist, Nachhaltigkeit da häufig anders als das, was der Kunde möchte. Das ist oft der Konflikt eines Unternehmens. Zu sagen, was ist jetzt für mich Priorität eins. Ist ein Unternehmen wie Siemens überhaupt in der Lage, ein Bauvorhaben in Australien (umstrittene Beteiligung am Kohleabbau, Anm. d. Red.) durchzuziehen und sich das Image zu zerstören? Da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Dieser Balance sind Unternehmen ausgesetzt. Gehe ich nachhaltig um mit meinen Ressourcen? Oder mit meinem Image?

Wie kann man als Unternehmen so etwas implementieren?

Die Startbedingungen für zum Beispiel Siemens oder aber ein kleineres Unternehmen sind doch recht unterschiedlich...Ich prüfe meinen Einsatz, meinen Input. Ich habe ein gewisses Personalbudget, das spiegele ich am Output. Und wenn ich tolle neue Ideen habe, die ich in Form eines Produkts oder einer Dienstleistung am Markt platzieren möchte, dann frage ich mich, ob ich mir das heute erlauben kann oder vielleicht im nächsten Quartal und implementiere dann zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, die so was prüft. Ich kann Nachhaltigkeit auch in Form einer „Job Deskription“ in jeder Hierarchiestufe als zusätzliche Aufgabe implementieren. Meist wird Nachhaltigkeit aber von Geschäftsführung oder Vorstand geprüft und dokumentiert. Wo müssen wir sparen, wo konsolidieren, wo vorangehen, innovativen Geist fördern, unterstützen und investieren? Investitionen können nachhaltiges Management sein. Denn die Ressourcen, auch die Arbeitsressourcen werden knapper. Und da ist gerade hier in der Region die Frage, wie halte ich meine Ressourcen, meine wertvollen Mitarbeiter?

Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für die Kundenbeziehungen? Wenn ich an das Beispiel Siemens oder auch VW denke – die Leute vergessen ja auch recht schnell...

Ja, aber Nachhaltigkeit ist dennoch in den Mittelpunkt gerückt, was zu Kundenerwartungen führt. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo Händler diesen Schritt freiwillig gegangen sind und gesagt haben: Ich verzichte auf gewisse Dinge, auf gewisse Verpackungen, Verkaufs- und Vertriebswege des Images wegen oder weil es einfach meine Überzeugung ist, daran mitzuwirken, die Gesellschaft nachhaltiger zu machen.

Wenn Sie sagen Image, muss man schon die Frage stellen, ob Nachhaltigkeit nicht manchmal nur Worthülse oder Etikett ist? Wenn ich auf die Homepage des umstrittenen Glyphosat-Herstellers Monsanto schaue, war dort auch schon von Nachhaltigkeit die Rede. Sehen Sie die Gefahr, dass der Begriff ausgehöhlt wird oder schon ist?

Ja, natürlich. Es gibt dafür ja den Begriff „Greenwashing“, wenn bestimmte Produkte herhalten müssen, um ein Unternehmen als nachhaltig darzustellen. Und am Ende, das haben auch verschiedene Arbeiten unter anderem mit Umfragen hier an der Hochschule erbracht, ist dann wenig bis gar nichts dahinter. Das ist die andere Seite der Medaille. Wenn ich so tue als Unternehmen, und der Kunde bekommt das raus. Dann habe ich einen negativen Effekt. Und umso mehr rückt dann echte Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt.

Gibt es in der Region „Best Practice“-Beispiele, die besonders erwähnenswert wären?

Sicherlich. Ganz häufig kommen beispielsweise Unternehmen zu uns und fragen, wie können wir unser Ausbildungsformat so optimieren, dass wir mit unseren Mitarbeitern weiter zusammenarbeiten können? Wie bekommen wir gute Leute, gute Auszubildende in die Region? Da sind wir im Austausch mit dem Arbeitgeberverband beispielsweise, wie man Ausbildungsformate so attraktiv gestaltet, dass man auch von außerhalb Leute gewinnt und wenn nicht mindestens die, die hier schon ansässig sind, in die Ausbildungsberufe zieht, gerade in technischen und ingenieurorientierten Bereichen, weil da die Nachfrage enorm ist. Das sind Beispiele. Oder auch, dass man Ausbildungsmessen in Hagen etabliert hat, wo man sagt, ich will mit dieser Messe ein klares Ziel verfolgen, nämlich junge Leute überzeugen, dass wir gute Unternehmen haben, und dass es dort gute Perspektiven gibt.

Gibt es Unternehmen, die sich besonders positiv hervortun?

Ich glaube, gerade wenn es in Richtung technische Berufe geht, gibt es eigentlich kein Unternehmen, dass sich da außen vor halten kann. Ob es nun Kirchhoff ist, ob es Edelhoff ist, ob das weniger bekannte mittelständische oder auch Kleinfirmen sind, die Nachwuchsprobleme haben. Die beiden genannten wären aber sicher als große Player hier im Markt zu nennen. Die Attraktivität der Arbeitgeber hier im Markt ist aber enorm, man muss es nur zeigen – und nachhaltig beweisen.

Was können denn die kleinen Betriebe tun, um dies zu zeigen? Kirchhoff als Beispiel hat da natürlich ganz andere Möglichkeiten.

Ich kann versuchen, den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten. Das große Thema derzeit ist sicher Home oder Mobile Office. Flexibilität in die Arbeit bringen, bei gleichem Output natürlich. Ich bin ein Befürworter der Drei-Tage-Woche. Da wird man sich sicher noch weiter von der aktuellen Vorgehensweise lösen müssen. Es ist halt unüblich, zu sagen: Bleib mal zwei Tage zu Hause und mach da deine Arbeit, Hauptsache du machst sie am Ende auch. Man kann über Weiterbildung viel gewinnen. Ich war vor Kurzem bei einem Getriebebau-Unternehmen in Plettenberg, die arbeiten sehr stark an dem Thema Gesundheit und Wohlfühlen am Arbeitsplatz, um damit auch Nachhaltigkeit für die Mitarbeiter zu schaffen. Damit die Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen und ernstgenommen in ihrer Entwicklung. Und das gelingt. Die Abwanderungsrate hat dort deutlich abgenommen.

Inwieweit sind Sie als Hochschule integriert oder beteiligt in solche Prozesse? Was bieten Sie an?

Die Anzahl der Unternehmensbesuche nimmt rasant zu. Noch viel wichtiger ist, dass man die Abschlussarbeiten so weit es geht immer in Kooperation mit Unternehmen macht. Wir sind sehr praxisorientiert unterwegs, und es gibt nichts Besseres, wenn du als Studierender über mehrere Wochen im Unternehmen am Schreibtisch deine Bachelor-Arbeit schreibst. Praxisorientiert, lösungsorientiert. Das läuft sehr erfolgreich. Es gibt Unternehmen, die fragen deutlich mehr Studierende bei uns an, als wir „liefern“ können.

Sind die Unternehmen eher ergebnisoffen, oder kommen die schon mit bestimmten Vorstellungen, nach dem Motto, hier ist ein Bereich, da wäre es toll, wenn mal jemand reinschauen und Lösungsvorschläge erarbeiten könnte?

Beides. Wir haben Unternehmen, die sind sehr konkret mit dem Titel der Abschlussarbeit, zum Beispiel zum Thema Digitalisierung von Arbeitsplätzen und der Akzeptanz von Mitarbeitern, wenn ein Unternehmen verpflichtet ist, Arbeitsplätze zu digitalisieren. Wie denken die Mitarbeiter eigentlich darüber? Zu diesem Thema forscht derzeit eine Studentin. Die macht eine regionale Umfrage dazu und klopft das Stimmungsbild ab. Ein weiteres Thema ist die Frage, wie Unternehmen auf veränderte Kostenstrukturen durch die Digitalisierung reagieren. Da kann man auch eine Empfehlung erarbeiten für Unternehmen, an den richtigen Stellen und nicht blind zu investieren. Die Empfehlungen aus diesen Arbeiten werden in der Praxis sehr häufig umgesetzt.

Wie viele Arbeiten dieser Art werden an der UE jährlich produziert?

Wir haben in der Regel 150 bis 180 Absolventen pro Jahr und mindestens drei Viertel davon gehen in diese Richtung. In unterschiedlichen Bereichen. Medien, Eventbereich, Controlling, Business-Psychologie.

Ihre Hochschule bringt ja viele Studenten hervor, die Start-ups ins Leben rufen. Wie viele von diesen Start-ups verfolgen einen nachhaltigen Ansatz? Als Start-up hat man es ja einfacher – und Nachhaltigkeit kann ja auch ein Geschäftsmodell sein...

Nachhaltigkeit ist nicht nur für unsere Studierenden ein spannendes Start-up-Thema, sondern auch am Markt, wenn man zum Beispiel Investoren sucht. Weil das attraktiver ist als eine herkömmliche Idee, weil schneller Profite erzielt werden können. Heutzutage sind nachhaltige Ideen schneller vom Markt gefischt, als herkömmliche Erfindungen und Gründungsideen. Wir haben in diesem Jahr zum zweiten Mal den Wettbewerb Südwestfalen-Pionier, da pitchen Start-up-Teams mit aktuellen Studierenden gegeneinander und bekommen auch eine erste Investitionsspritze von Sponsoren. Die Ideen dort gehen sehr häufig in Richtung Nachhaltigkeit.

Wer hat die erste Auflage gewonnen und womit?

Das waren zwei Studierende, die den Ablauf eines Buchhaltungssystems nachhaltig gestaltet haben. Alles was Richtung in Ressourcenschonung geht, etwa für die Buchhaltung, alles was Einfachheit ausstrahlt, Bequemlichkeit, das ist häufig gefragter als andere Ideen. Das unterstützen wir natürlich. Und um Werbung in eigener Sache zu machen: Am 17. März haben wir bei Vox („Höhle des Löwen“, Anm. d. Red.) zwei Gründer, die sich damit beschäftigt haben, das System der Bildaufhängung zu revolutionieren. Da geht es um Zeitersparnis, um Kostenersparnis – und damit am Ende auch um Nachhaltigkeit.