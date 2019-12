Insolvenzen sorgen für Mehrarbeit bei Iserlohner Stadtwerken

In der Zeitung stand zunächst nur eine Kurznachricht: Zum Monatsbeginn hat mit der „natGAS AG“ einmal mehr ein Versorgungsunternehmen, das auf dem seit 1999 liberalisierten Strom- und Gasmarkt unterwegs war, durch Insolvenz die Lieferungen eingestellt. Der Ärger für die Kunden – zum Beispiel wegen offener Guthaben – ist allerdings noch nicht absehbar. Für die Mitarbeiter der Stadtwerke bedeutet es Mehrarbeit. In Iserlohn sind nach Schätzungen der Stadtwerke als Netzbetreiber aktuell rund 80 bis 100 Kunden betroffen. Nach Angaben der Stadtwerke ist die „natGAS“ der sechste Fall in diesem Jahr, rund 1300 Kunden mit rund 1500 Verträgen für Gas und Strom waren insgesamt von derartigen unerwarteten Versorgungseinstellungen betroffen.

Auch wenn der Versorger pleite geht, kommt der Strom weiterhin aus der Steckdose, das Gas fließt weiter durch die Leitung. Dafür hat der Gesetzgeber durch Regeln gesorgt, für deren Umsetzung bei den Stadtwerken Iserlohn der separat agierende Bereich Netzbetrieb zuständig ist, der den Vertrieb im eigenen Hause ebenso behandeln muss wie konkurrierende Unternehmen. „Diskriminierungsfrei“, heißt das im Fachjargon, wie Peter Grabowsky, seit rund einem Jahr Bereichsleiter Vertrieb und Prokurist bei den Iserlohner Stadtwerken, erklärt. Zusammen mit Teamleiter Philipp Grigutsch erläutert er, was in einem solchen Fall im Hintergrund passiert.

„Die Hürden sind ziemlich hoch, bevor die Lieferung eingestellt wird“, sagt Grigutsch und spricht zunächst von der formalen Voraussetzung, bevor der Netzbetreiber im Falle einer Insolvenz des Lieferanten die Versorgung sicherstellt. Für die Verrechnung der Leistungen bestehen bei den überregionalen Übertragungsnetzbetreibern für Strom sogenannte Bilanzkreise als Voraussetzung für die Teilnahme am Markt. Bei Gas sprechen die Fachleute von Marktgebieten und Regelzonen, die Systematik ist gleich. Auch wenn sich in Fachkreisen die Information herumgesprochen hat, dass mit einem Lieferantenausfall zu rechnen ist, bleibt der lokale Netzbetreiber zum Abwarten verdammt. „Wir müssen erstmal darauf warten, dass der Bilanzkreis geschlossen wird“, erläutert Grigutsch. Und diese Meldung komme sehr kurzfristig.

Sonderschichten an und um Weihnachten 2018

Peter Grabowsky, der im vergangenen Jahr die Position von seinem Vorgänger Dominik Neswadba übernommen hatte, erinnert sich noch an den Fall „DEG Deutsche Energie GmbH“, die im Dezember 2018 vom Markt verschwand. „Da haben wir am 23. Dezember um 15 Uhr die Nachricht bekommen.“ Weil in dem Fall viele Industriekunden mit großen Stromabnahmemengen betroffen waren, fielen bei den Stadtwerken tatsächlich Sonderschichten an. Die Kunden müssen in dem Fall schriftlich informiert werden, dass sie in die (verhältnismäßig teure) Ersatzversorgung übernommen werden. „Und der Kunde bekommt damit die Aufforderung, sich bei uns zu melden, um ein günstigeres Produkt zu bekommen“, sagt Grabowsky. Außerdem muss die unerwartet benötigte Energie von den Stadtwerken eingekauft werden. Zwar fließe sie auch ohne Zutun durch die Leitung, nur zu derart unberechenbaren Preisen, dass dadurch schnell ein Minusgeschäft entstehen könne, weil die Preise gegenüber dem Kunden in der Ersatzversorgung ja feststünden. „Das ist der Grund, warum wir dann in Notschichten schauen, dass wir die Energie kostenoptimiert beschaffen können.“ Am ersten Weihnachtstag und nach Weihnachten 2018 hätte sich ein sechs- bis siebenköpfiges Team um Schadensbegrenzung gekümmert, eine Kollegin sogar an Heiligabend.

Zwei Drittel der Betroffenen bleiben bei den Stadtwerken

Pro Kunde entstehe ein Aufwand von 20 Minuten, erläutert Grabow­sky den Zeitbedarf der Kollegen vom Netzbetrieb, gleiches gelte auch bei „normalen“ Wechselvorgängen. Die Kosten würden in die Netznutzungsentgelte eingerechnet, die von der Bundesnetzagentur genehmigt werden.

Rund zwei Drittel der Kunden, die zunächst unfreiwillig wieder bei den Stadtwerken landen, schätzt Gra­bowsky, blieben auch dort, ein Drittel suche sich einen neuen Anbieter. Wie hoch der Marktanteil der Stadtwerke Iserlohn in der Stadt und in der ebenfalls zum Netzgebiet gehörenden Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde liegt, mag der Vertriebsbereichsleiter aus Wettbewerbsgründen nicht in Zahlen ausdrücken. „Wir können stolz darauf sein, dass wir deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen“, sagt Grabowsky, und der liege laut Bundesnetzagentur bei Strom und Gas bei 75 Prozent. Die hohe Akzeptanz habe, so seine Einschätzung, auch mit der Marke „Heimatversorger“ zu tun, unter der die Stadtwerke auftreten.

Selbst seien die Stadtwerke Iserlohn nicht mehr auf anderen Märkten aktiv. Das habe sein Vorgänger Neswadba schon vor rund fünf Jahren aufgegeben, erklärt Vertriebsleiter Peter Grabowsky. „Wir geben kein Geld dafür aus, uns Kunden irgendwo zusammenzukaufen.“ Denn die Preise auf den ersten Plätzen der Vergleichsportale seien wirtschaftlich nicht auskömmlich. Gra­bowsky: „Wenn Sie die Boni rausrechnen, werden Sie feststellen, dass die Abstände nicht besonders groß sind“, sagt er zu vielen der dort angebotenen Tarife.