Instrumente unter Anleitung kennenlernen

Iserlohn. Neuer Modus wegen Corona.

Für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren bietet die Musikschule nach den Osterferien wieder das „Instrumentenkarussell“ an. Anmeldungen werden per Mail an musikschule@iserlohn.de oder Fax unter 02371/217-1958 jetzt schon entgegengenommen und empfohlen, da wegen der „Corona“-Situation die Gruppengröße von vier bis sechs Kindern nötigenfalls noch verkleinert wird. Formulare sind, so die Stadt, unter www.musikschule.iserlohn.de erhältlich, oder per Mailanfrage.

Im Instrumentenkarussell können die Kinder bis zu den Sommerferien verschiedene Instrumente unter Anleitung der Fachlehrer ausprobieren und kennenlernen. Angepasst an die aktuelle Lage können in Iserlohn (Gartenstraße 39) frühestens ab 12. Mai immer dienstags von 14 bis 14.50 Uhr Gitarre, Cello/Kontrabass und Harfe, in der Zweigstelle Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14) frühestens ab 15. Mai immer freitags von 14 bis 14.50 Uhr Keyboard und Klavier ausprobiert werden. Falls die Musikschule Corona-bedingt erst später wieder öffnen kann, werden alle angemeldeten Kinder informiert; die Kurskosten betragen fünf Euro pro Unterrichtstermin.