Inzidenz im Märkischen Kreis jetzt bei 235,97

Märkischer Kreis/Iserlohn Der Märkische Kreis meldet am Gründonnerstag 227 Neuinfektionen an Corona

Märkischer Kreis. 227 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages meldet das Kreisgesundheitsamt am Gründonnerstag. Damit sind insgesamt 1824 Menschen aktuell erkrankt. Zudem musste ein Todesfall gemeldet werden.

Außer den 1824 nachweislich an Corona Erkrankten dürfen auch 2.103 Kontaktpersonen ihre Wohnung beziehungsweise ihr Haus nicht verlassen. Sie müssen vorerst in häuslicher Quarantäne bleiben. Die 227 labor-technisch bestätigten Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Iserlohn (+28), Hemer (+26), Altena (+10), Balve (+4), Halver (+12), Herscheid (+2), Kierspe (+5), Lüdenscheid (+61), Meinerzhagen (+10), Menden (+22), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+5), Plettenberg (+26), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+12). In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Kreis 235,97 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Bei dem Todesfall handelt es sich um eine 64-jährige Frau aus Hemer, die in der Paracelsusklinik an Covid-19 verstorben ist. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 zählt der Märkische Kreis damit insgesamt 15.255 positive Corona-Nachweise. 13.120 Menschen haben den Virus überwunden. 311 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Gesundheitsdienste plant für Gründonnerstag 429 PCR-Tests, davon 300 an der Teststation Lüdenscheid, 116 an der Teststation Iserlohn und 13 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 121 COVID-19 Patienten behandelt, davon 22 intensivmedizinisch, 14 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 55 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe Coronavirus infiziert, 64 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 44 und in Kitas 19 Coronafälle bekannt; 74 in sonstigen Einrichtungen, vor allem in Firmen.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 68 Infizierte, 507 Gesundete, 99 Kontaktpersonen und 19 Tote

• Balve: 23 Infizierte, 231 Gesundete und 31 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Halver: 80 Infizierte, 588 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer: 106 Infizierte, 1.001 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 21 Tote

• Herscheid: 33 Infizierte, 134 Gesundete, 59 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 307 Infizierte, 3.006 Gesundete, 244 Kontaktpersonen und 62 Tote

• Kierspe: 82 Infizierte, 638 Gesundete, 144 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Lüdenscheid: 483 Infizierte, 2.292 Gesundete, 557 Kontaktpersonen und 51 Tote

• Meinerzhagen: 112 Infizierte, 968 Gesundete, 217 Kontaktpersonen und 18 Tote

• Menden: 153 Infizierte, 1.463 Gesundete, 175 Kontaktpersonen und 47 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 25 Infizierte, 208 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Neuenrade: 38 Infizierte, 354 Gesundete und 78 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Plettenberg: 200 Infizierte, 760 Gesundete, 189 Kontaktpersonen und 24 Tote

• Schalksmühle: 18 Infizierte, 251 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 96 Infizierte, 716 Gesundete, 102 Kontaktpersonen und 30 Tote