Inzidenz im Märkischen Kreis steigt auf Wert von 120,4

Märkischer Kreis 74 weitere Corona-Nachweise sind beim Kreisgesundheitsamt eingegangen. Zwei Patienten sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Märkischer Kreis. Nach Berechnungen des Märkischen Kreises haben sich in den letzten sieben Tagen 120,4 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Zudem sind zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Dies teilt der Märkische Kreis am Freitag mit.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 705 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ebenfalls unter Quarantäne stehen auch 1.575 Kontaktpersonen. In den letzten 24 Stunden sind beim Gesundheitsamt 74 labor-bestätigte Corona-Nachweise eingegangen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+ 2), Balve (+ 1), Halver (+ 15), Hemer (+ 7), Iserlohn (+ 13), Lüdenscheid (+ 21), Meinerzhagen (+ 2), Menden (+ 7), Plettenberg (+ 4) und Schalksmühle (+ 1). Bei einer infizierten Person wird der Wohnort noch ermittelt.

In den Fokus rücken immer mehr die Corona-Mutationen. So wurden bei 47,1 Prozent der Neuinfektionen der letzten sieben Tage die britische Corona-Mutante B.1.1.7 festgestellt. Pro 100.000 Einwohner liegt der Sieben-Tages Inzidenzwert nach Berechnungen des Märkischen Kreises bei 120,4.

Bedauerlicherweise hat das Gesundheitsamt auch zwei weitere Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert: Es handelt sich um einen 81-jährigen Mann aus Halver und einen 84-jährigen Mann aus Herscheid.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 141 Corona-Tests, davon 18 an der Teststation Lüdenscheid, 106 an der Teststation in Iserlohn und 17 Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet. In den Krankenhäusern werden zurzeit 95 COVID-19 Patienten behandelt, davon 20 intensivmedizinisch. Elf müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind die Zahlen rückläufig: derzeit sind 21 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 22 Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind zehn und in Kitas 15 Corona-Fälle bekannt; 68 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Sportvereinen, Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 haben sich 11.661 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 10.708 Männer und Frauen haben den Virus bereits überwunden. 248 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 22 Infizierte, 440 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Balve: 11 Infizierte, 210 Gesundete und 25 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 72 Infizierte, 430 Gesundete, 101 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer: 62 Infizierte, 800 Gesundete, 151 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Herscheid: 3 Infizierte, 100 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Iserlohn: 167 Infizierte, 2.408 Gesundete, 373 Kontaktpersonen und 45 Tote

• Kierspe: 14 Infizierte, 555 Gesundete, 66 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Lüdenscheid: 135 Infizierte, 1.764 Gesundete, 355 Kontaktpersonen und 47 Tote

• Meinerzhagen: 23 Infizierte, 853 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Menden: 130 Infizierte, 1.175 Gesundete, 230 Kontaktpersonen und 36 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 11 Infizierte, 175 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Neuenrade: 3 Infizierte, 345 Gesundete und 16 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 34 Infizierte, 591 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Schalksmühle: 7 Infizierte, 233 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 10 Infizierte, 629 Gesundete, 41 Kontaktpersonen und 29 Tote

• Ort unbekannt: 1 Infizierter