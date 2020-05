Iserlohn: 37-Jähriger sitzt seit gestern in U-Haft

Iserlohn. Verantwortung für Großfeuer an der Piepenstockstraße eingeräumt

Nach dem verheerenden Feuer im Dachgeschoss eines Hauses an der Piepenstockstraße ist noch in derselben Nacht ein 37-jähriger Mann vorläufig festgenommen und aufgrund des Verdachtes auf Brandstiftung zur Ausnüchterung und Vernehmung mit aufs Polizeirevier genommen worden (wir berichteten). Am Donnerstag räumte er laut Polizeibericht nun ein, für den Ausbruch des Brandes in der Wohnung des Mehrfamilienhauses verantwortlich zu sein. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hagen dem Gericht zugeführt. Der Haftrichter erließ antragsgemäß einen Haftbefehl und der Beschuldigte muss nun bis zum Verfahren in Untersuchungshaft.

Zwölf Bewohner des Hauses hatte das Feuer in der Nacht zum Mittwoch in große Gefahr gebracht. Eine Person sowie eine Einsatzkraft wurden leicht verletzt. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen der Sachverständigen dauern an.