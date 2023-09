Iserlohn: Obdachlose Frau getötet – Tatverdächtiger gefunden

Bei einem SEK-Zugriff in Iserlohn auf der Mendener Straße wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, nachdem eine obdachlose Frau tot aufgefunden wurde.

Iserlohn. Ein Tötungsdelikt im Obdachenlosenmilieu erschüttert Iserlohn. Bei einem SEK-Einsatz konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

In Iserlohn ist am frühen Morgen eine offenbar obdachlose Frau getötet worden. Die Leiche wurde nach Angaben der Polizei am Poth durch zwei Jugendliche gefunden. Die Situation ließ auf ein Tötungsdelikt schließen. Die Hagener Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Die Spurensicherung war gegen 7 Uhr noch vor Ort, um den Fundort zu untersuchen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Sofortige Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei führten zu der Wohnanschrift eines 29-Jährigen. Da eine Gefährdung der Einsatzkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialeinheiten angefordert.

Nach dem Tötungsdelikt in der Nacht in Iserlohn gab es einen SEK-Einsatz an der Mendener Straße. Foto: Dennis Echtermann

Nach Informationen der Heimatzeitung gab es am Vormittag einen SEK-Einsatz an der Mendener Straße, der in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stand. Die Straße war dafür zeitweise voll gesperrt. Wie die Polizei weiter mitteilt, drangen Einsatzkräfte des SEK nach großräumiger Absperrung der umliegenden Straßen in die Wohnung des Waffenbesitzers vor.

Tötungsdelikt in Iserlohn: Eine Obdachlose wurde leblos Am Poth gefunden. Am Tatort war die Spurensicherung beschäftigt. Foto: Dennis Echtermann

Bei der Festnahme wurde der 29-jährige Tatverdächtige im Rahmen des Zugriffs verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Hagener Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Polizei Hagen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Staatsanwaltschaft prüft nun auch, ob ein Zusammenhang besteht zu einem Vorfall, der sich im März diesen Jahres ereignete. Auf Höhe eines Wettbüros auf dem Kurt-Schumacher-Ring wurde damals ein schwer verletzter Mann gefunden.

+++ Lesen Sie auch: Attacke auf Obdachlosen: Das sagt ein Ersthelfer +++

Die Verletzungen waren lebensbedrohlich, ein Zeuge berichte, dass der Mann stark am Hals blutete und es schwierig war, die Blutung zu stoppen. Einen konkreten Ermittlungserfolg konnte in dem Fall bisher aber nicht erzielt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn