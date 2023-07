Iserlohn: Scheiben an Kirche und Haltestellen eingeschlagen

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Iserlohn. Unbekannte haben Scheiben an Bushaltestellen in Drüpplingsen und an der St. Aloysius-Kirche eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Über das Wochenende wurden im Iserlohner Norden insgesamt drei Glasscheiben an Bushaltestellenhäuschen zerstört. In Drüpplingsen traf es dabei jeweils ein Häuschen in der Eichelberger Straße, eines Auf der Brüche und eines in der Heidestraße. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

+++ Lesen Sie auch: Mehrfach Polizisten angegriffen: Haftstrafe für Iserlohner+++

An der St. Aloysius-Kirche wurden über das Wochenende zwei Scheiben eingeschlagen. Zudem wurde eine Gedenkkerze von einer Fensterbank gerissen. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn