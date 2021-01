Iserlohn: Weitläufige Ölspur

Iserlohn Eine Ölspur hat am Freitagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Eine lange Ölspur hat am Freitagabend ein Pkw hinterlassen. Betroffen waren die Seilerseestraße, die Hembergstraße, die Baarstraße sowie mehrere Straßen am Nussberg. Die Feuerwehr wurde gegen 18 Uhr alarmiert, der Einsatz dauerte bis gegen 22.15 Uhr. An mehreren Stellen sicherte die Feuerwehr die Gefahrenstellen ab, die Firma Lobbe war ebenfalls im Einsatz, um die Verunreinigungen abzustreuen. Die Fahrerin des Verursacherfahrzeugs hatte zunächst nichts von dem Missgeschick bemerkt, dann aber die Feuerwehr verständigt, nach dem ihr aufgefallen war, das offenbar etwas nicht Ordnung war.