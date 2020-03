Die Nacht zum 8. September 2019 werden die Bewohner des Mehrfamilienhauses am Schürenbusch nicht so schnell vergessen. Ebenso wenig wie die Kräfte der Berufsfeuerwehr Iserlohn und der Löschgruppen Bremke und Iserlohnerheide. Um 2.13 Uhr brannte es in der Erdgeschosswohnung. Rund 40 Feuerwehrmänner und -frauen waren zwei Stunden im Einsatz, bekämpften den Brand, machten das Gebäude rauchfrei, kümmerten sich um 23 Bewohner, von denen niemand verletzt wurde. Sie brachen sogar im fünften Obergeschoss eine Wohnung auf, um auszuschließen, dass dort jemand in Mitleidenschaft gezogen wird.

Das juristische Nachspiel findet jetzt vor dem Schwurgericht in Hagen statt. Die zierliche Frau auf der Anklagebank verfolgt apathisch die Vorwürfe der Anklage und fängt mehrfach an zu weinen, als ihre Verteidigerin mit ihr Details des Verfahrens durchgeht. Die 28-jährige Frau muss sich wegen Brandstiftung und versuchten Mordes verantworten. Dafür droht ihr eine Freiheitsstrafe zwischen drei und 15 Jahren. Aber bei einem Geständnis verschiebe sich der Strafrahmen deutlich nach unten. Das kommt bei den Beratungen der Prozess-Parteien heraus. Das Schwurgericht hat für den Prozess gegen die psychisch labile Angeklagte sechs Verhandlungstage angesetzt.

Mit Leiter und Hammer in Wohnung eingedrungen

Hintergrund ist eine Beziehungstat, der eine Trennung von ihrem früheren Freund vorausgegangen ist. Die Heilerziehungspflegerin soll in der Nacht zum 8. September um 2.15 Uhr mit einer Leiter, einem Hammer und verschiedenen Brandbeschleunigern zur Wohnung ihres ehemaligen Freundes in Gerlingsen begeben haben. Dort soll sie die Leiter am Küchenfenster angelegt und dieses mit dem Hammer eingeschlagen haben. „In der Wohnung soll sie die Brandmelder demontiert, an verschiedenen Stellen Feuerzeugbenzin und Flüssig-Anzünder verschüttet und dann sowohl im Wohnzimmer als auch im Arbeitszimmer Feuer gelegt haben“, trägt die Staatsanwältin Sandra Ley vor.

In diesem Mehrfamilienhaus Am Schürenbusch in Gerlingsen hat eine 28-jährige Iserlohnerin im September 2019 nachts Feuer gelegt. Glücklicherweise kam niemand zu schaden. Foto: Cornelia Merkel

Über ihre Verteidigerin Julia Kusztelak gibt die Angeklagte folgendes Geständnis ab: „Sie wollte ihrem Freund zeigen, sie ist böse. Sie wollte ihn emotional verletzten. Sie wollte aber niemanden töten.“

Auch nach der Trennung von ihrem Freund sei es weiter zu Treffen, Intimitäten und Streit gekommen. Die Verteidigerin beschreibt das Verhältnis der beiden als „ambivalent“.

Am Tag vor der Tat hatte ihre Mandantin Feuerzeuganzünder gekauft. Mit dem Auto sei sie nachts zur Wohnung des Ex-Freundes gefahren, habe geschellt, ob der Ex-Freund da sei. Dann sei sie mit der Leiter in die Wohnung eingestiegen, wo sie den Anzünder verteilte. Im Arbeitszimmer habe sie eine Kamera gefunden, über deren Verbleib sie mit dem Freund immer wieder gestritten hatte. Dann habe sie mit einem Feuerzeug das Feuer gelegt, erläutert die Anwältin: „Sie hat nicht erwartet, dass es so schnell geht. Sie ist in Panik geraten und schnell über Balkon den aus der Wohnung geflüchtet. An die Bewohner hat sie nicht gedacht, sie hat die Bewohner ausgeblendet. Sie hatte einen Tunnelblick.“

Dass die Frau den Tod der 35 im Mehrfamilienhaus gemeldeten Menschen in Kauf genommen habe, wie ihr die Anklagevertreterin vorwirft, bestreitet die Anwältin mit Nachdruck. Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Heike Hartmann-Garschagen, was mit den Feuermeldern ist, sagt Julia Kusztelak: „Die hat sie abmontiert, weil sie nicht wollte, dass sie losgehen.“

Der Prozess wird am Donnerstag, 19. März, fortgesetzt.