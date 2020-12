Iserlohner DRK: Blutspenden mit Anmeldung

Iserlohn. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, bietet der DRK-Blutspende-Dienst nun Terminreservierungen an.

Über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie online (www.spenderservice.net) können sich Spender informieren, zu welchen Terminen dieser Service bereits angeboten wird und sich Ihre persönliche Wunsch-Spendezeit aussuchen. Dies geht auch kostenfreien unter 0800/1194911 . So kann jeder ohne lange Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Der nächste Termin in Iserlohn ist am Mittwoch, 9. Dezember, von 10 bis 20 Uhr im DRK-Zentrum am Karnacksweg.