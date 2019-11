Iserlohner „Fridays“-Aktivisten rufen zur nächsten Demo auf

Am Freitag wollen die jungen Klimaschützer in Iserlohn wieder Farbe bekennen. Die Aktivisten von „Fridays for Future“ laden ein zur nächsten Kundgebung, bei der sie vom Hemberg-Parkplatz aus in die Innenstadt ziehen wollen. „Diesmal ohne Trillerpfeifen“, sagen die beiden „Fridays“-Sprecher Jana Norina Finke (15) und Christian Kiangala (18) auf die Frage, was sie mit Blick auf die Erfahrungen der letzten Demonstration besser machen wollen. Es sei zu laut gewesen, manch einer habe wegen des Lärms die Flucht ergriffen.

„Wir wollen uns auch enger an den Zeitplan halten“, ergänzt Christian und verweist auf die kalte Jahreszeit, in der die Teilnehmer nicht zu lange herumstehen sollen. Für die Veranstaltung suchen die Aktivisten noch Ordner, die volljährig sein müssen und eine Warnweste mitbringen sollten – zur Einweisung treffen sich alle, die helfen wollen, um 11 Uhr am Parkplatz. Zur Not würden es auch improvisierte Schärpen aus Altkleidern tun, meint Jana: „Mit Kreppband können wir aushelfen.“

Um Kritikern möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, sollen auf jeden Fall Müllsammler im Einsatz sein, kündigt Christian an: „Beim letzten Mal hat es deswegen Beschwerden gegeben, das wird sich so hoffentlich nicht wiederholen.“

Das Iserlohner „Fridays“-Team ist derzeit etwa ein dutzend Köpfe stark, drei davon sind volljährig – Jana zählt zu den Jüngsten, die meisten liegen altersmäßig irgendwo dazwischen. Mittwochs um 17 Uhr treffen sich die Aktivisten im Jugendzentrum Heide-Hombruch und besprechen alles, was gerade ansteht und treffen Entscheidungen. Alles ganz informell: „Wir sind basisdemokratisch, Repräsentanten wählen wir nicht. Wir beide sind Pressesprecher, keine Anführer“, erklärt Jana bestimmt. Wie Christian erklärt, gibt es auch keine offiziellen Protokolle: „Irgendjemand schreibt immer das Wichtigste zusammen, aber so wie bei einer Vereinssitzung läuft es bei uns nicht.“

Von verschiedenen Seiten erhalten die jungen Klimaschützer Unterstützung und Zuspruch, aber vor einen Karren wollen sie sich nicht spannen lassen. Jeder darf mitreden, aber reinreden lassen sie sich nicht: „Wir organisieren alles selbst“, betont Christian. Die Übernahme von Aufgaben basiere vollständig auf Freiwilligkeit.

Die Gesichter haben sich seit den Anfängen der Bewegung in Iserlohn geändert, tatsächlich sei von der ursprünglichen Besetzung niemand mehr mit dabei, berichten die beiden. Die Akzeptanz des Engagements sei allgemein hoch, vereinzelten Androhungen von Disziplinarstrafen durch Schulleitungen seien bislang keine Taten gefolgt. „Wer Probleme damit hat, kann sich gern bei uns melden, dann helfen wir“, verspricht Christian, der auf rege Beteiligung hofft: „Wir sehen noch immer dringenden Handlungsbedarf.“

Unter dem Motto „Neustart Klima“ beteiligen sich die Iserlohner Aktivisten am Freitag, 29. November, an der nächsten weltweiten Kundgebung. Die Teilnehmer treffen sich um 11.55 Uhr am Hemberg-Parkplatz, gegen 13 Uhr trifft der Zug am Schillerplatz ein. Ansprechpartner sind Jana Finke unter und Christian Kiangala unter , auf Facebook unter dem Hashtag #fridaysforfutureiserlohn.