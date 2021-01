Iserlohner Krankenhäuser: Gehaltszahlung zunächst gesichert

Iserlohn Die aktuelle Lage im St.-Elisabeth-Hospital und im Bethanien-Krankenhaus ist angespannt. Wir haben bei den Häusern nachegfragt.

Der Nachrichten-Text, der zur Wochenmitte über die Agenturen verbreitet wurde, klang zumindest Besorgnis erregend. Den deutschen Kliniken ginge das Geld aus, hieß es da. Sie müssten planbare Operationen verschieben, um Intensivbetten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Schon im ersten Quartal 2021 seien die Gehälter in Gefahr. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schlage angesichts der coronabedingten Betriebseinschränkungen Alarm und der Präsident der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß warnt: „Wenn die Bundesregierung die Hilfen nicht deutlich erhöht, werden flächendeckend Kliniken bereits im ersten Quartal 2021 nicht mehr die Gehälter ihrer Mitarbeiter zahlen können". Das Geld aus der Regelversorgung fehle. Die Krankenhäuser verfügten nur noch begrenzt über finanzielle Mittel. Grund genug für eine Nachfrage vor Ort bei Christian Bers, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing bei Katholische Kliniken im Märkischen Kreis und Simon Koch, Geschäftsführer des AGAPLESION Ev. Krankenhaus Bethanien Iserlohn.

Gehören Sie am Ende auch zu den Krankenhäusern, die unter Umständen im Januar die Löhne Ihrer Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können?

Christian Bers: Selbstverständlich ist die Lage an unseren Standorten ebenso angespannt, wie wohl bei so gut wie allen Krankenhäusern zurzeit. Allerdings sind unsere Gehaltszahlungen nach wie vor gesichert.

Simon Koch: Naja, erst einmal konnten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im November noch das volle Weihnachtsgeld auszahlen, ebenso die tariflich festgelegte Corona-Prämie im Dezember. Wie den Medien zu entnehmen war, wurden diese Sonderzahlungen ja bereits von einigen Kliniken gekürzt oder sogar gestrichen. Jedoch müssen auch wir sagen, dass wir die aktuelle wirtschaftliche Lage als maximal angespannt ansehen und uns an einem Punkt befinden, an dem wir von dem einen Tag zum anderen schauen müssen. Wie das Scenario aussehen würde oder die Antwort auf Ihre Frage lauten würde, wenn wir nicht so einen finanzstarken Konzern im Nacken hätten, möchten wir uns eher nicht ausmalen. Von daher ist die Situation bei uns angespannt, aber nicht katastrophal.

Sind die Fallpauschalen für Corona-Patienten (intensiv oder nicht-intensiv versorgt) schlichtweg zu niedrig?

Christian Bers: Diese Fallpauschalen für Corona-Patienten sind nicht aufwandsgerecht. Aber das ist nicht das Hauptproblem: es besteht ein dringender Handlungsbedarf seitens der Politik, um für die Krankenhäuser in Deutschland eine dauerhaft auskömmliche Finanzierung zu schaffen.

Simon Koch: Die Behandlung von Covid-Erkrankten wird nach dem üblichen System der Pauschalzahlungen abgerechnet und diese decken in den meisten Fällen schlichtweg nicht die Behandlungskosten, das bedeutet, dass die Kliniken zum Teil brutal drauf zahlen. Das DRG-System stuft bislang eine Covid-Erkrankung als „Infektion- und Entzündungen der Atmungsorgane“ ein, wobei weder die aufwendigen Isolationsmaßnahmen mit ihren drastisch gestiegenen Einkaufskosten, noch der erhöhte Personalbedarf adäquat berücksichtigt werden. Soll heißen, sofern der Patient nicht intensivpflichtig ist, verbleibt er auf dem Budget, welches auf Basis einer „ganz normalen Atemwegserkrankung“ (bspw. Grippaler Infekt oder einer Mandelentzündung) berechnet wurde. Ebenso wenig bleiben die Gründe einer erhöhten Verweildauer berücksichtigt.

Mal ein Bespiel parat?

Simon Koch: Gerne. Ein älterer, alleinstehender Patient, im häuslichen Umfeld auf einen ambulanten Pflegedienst angewiesen und nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen wird mit einem leichten Herzinfarkt in unser Haus eingeliefert. Hier liegt die übliche Verweildauer bei keinerlei Komplikationen bei zwei bis drei Tagen. Nun wird der Patient beim routinemäßigen Covid-Abstrich positiv getestet. Weder der ambulante Pflegedienst, noch eine stationäre Kurzzeitpflegeeinrichtung erklären sich bereit, den Patienten zu übernehmen, solange dieser keinen negativen Abstrich aufweisen kann. Das bedeutet für unser Haus im Beispielsfall: der eigentlich symptomfreie und mehr oder weniger gesunde Patient kann nicht in häusliche Quarantäne entlassen werden, sondern muss bis zu einem oder sogar zwei geforderten negativen Abstrichen im Hause verbleiben. Dies kann unter Umständen erst beim 4. oder 5. Abstrich der Fall sein und bis zum Eintreffen des letzten Ergebnisses auch bis zu 14 Tagen oder mehr in Anspruch nehmen. Da die medizinische Indikation des Patienten diese verlängerte Verweildauer nicht rechtfertigt und somit keine stationäre Notwendigkeit vorsieht, wird solch ein Fall in der Regel dann von den Kassen lediglich mit der Fallpauschale (in diesem Fall maximal 5 Tage Liegezeit aufgrund des Infarktes), vergütet. Für alle weiteren Personalkosten des Isolationspatienten mit erhöhtem pflegerischen Aufwand, für Materialkosten wie Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel, etc…., für Verpflegung und dem letztendlich nicht nur belegtem Bett, sondern dem aufgrund der Isolierung komplett belegtem Zimmer, kommt das Haus auf.

Bekommen Sie bzw. Ihr Haus ebenfalls Ausgleichszahlungen für verschobene OP-Eingriffe?

Christian Bers: Auch wir haben selbstverständlich an unseren Standorten in Iserlohn und Menden planbare Aufnahmen, Operationen oder Eingriffe zu Gunsten der Verfügbarkeit von Intensivbetten verschoben oder sogar ausgesetzt. Daher freuen wir uns natürlich, dass unsere Häuser seit dem 15.12.2020 unter den Rettungsschirm der Bundesregierung fallen und dadurch zumindest ein kleiner Teil unserer finanziellen Belastung abgemildert wird. Die Frage ist allerdings, warum der Rettungsschirm jetzt erst greift (hätte schon früher passieren müssen) und zum anderen ist dies nur eine Momenthilfe. Was fehlt ist eine langfristige Planung, daher können wir die Position der Krankenhausgesellschaft nur unterstützen.

Simon Koch: Derzeit wird geprüft, ob das Bethanien unter den 2. Rettungsschirm kommen kann. Aktuell ist aber, sollte dies der Fall sein, noch nicht ersichtlich, wann und in welchem Maß die Zahlungen eintreffen werden.

Haben Sie einen Lösungsansatz für das wirtschaftliche Problem?

Christian Bers: Ich wiederhole mich gern: es besteht ein dringender Handlungsbedarf seitens der Politik, um für die Krankenhäuser in Deutschland eine dauerhaft auskömmliche Finanzierung zu schaffen.

Simon Koch: Das Problem kann nur auf bundesgesundheitspolitischer Ebene und einer Umstrukturierung des Finanzierungssystems gelöst werden. Ein einzelnes Krankenhaus hat weder die Möglichkeit individuell an dem System etwas zu ändern, noch findet es Gehör bei den entsprechenden Bundespolitikern. Neben den grundlegenden Finanzierungsproblemen ist auch die konstante Minderbelegung in diesem Jahr ein gravierendes Problem. Die Menschen meiden verständlicherweise momentan einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus, sofern dieser medizinisch nicht absolut notwendig ist.